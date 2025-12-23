Apoyo ruso a Venezuela: ante el bloqueo de EE UU

Rusia confirmó su pleno apoyo a Venezuela frente al bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados, en un contexto de creciente tensión en el mar Caribe y de endurecimiento de las medidas de presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El respaldo quedó ratificado tras una conversación telefónica entre los cancilleres Serguéi Lavrov e Yván Gil, en la que Moscú expresó su “total solidaridad” con Caracas y su disposición a cooperar activamente en los foros internacionales.

Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó al menos dos buques cargados con crudo venezolano, acciones que Caracas calificó como “actos de piratería” y un “robo descarado”.

APOYO POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO

Según Gil, Lavrov reiteró que Rusia brindará apoyo político y diplomático a Venezuela frente al bloqueo, así como respaldo a las iniciativas que el país caribeño impulse en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar las confiscaciones y la presencia militar estadounidense en la región.

En un comunicado paralelo, la Cancillería rusa manifestó su “profunda preocupación” por la escalada de acciones de Washington en el Caribe, advirtiendo que podrían tener “graves consecuencias” para la estabilidad regional y la navegación internacional.

Ambos ministros acordaron intensificar la coordinación bilateral y actuar de manera conjunta en organismos multilaterales para defender los principios de soberanía y no injerencia.

El conflicto se desarrolla mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, que incluye maniobras navales y la presencia del mayor portaviones del mundo, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

CRUCE DE ACUSACIONES

El presidente Donald Trump aseguró que el bloqueo se sostendrá hasta que Venezuela “devuelva” el petróleo que, según Washington, fue obtenido de manera ilegítima. Maduro, en cambio, denunció una estrategia “guerrerista y colonialista” orientada a forzar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos energéticos del país.

La relación entre Rusia y Venezuela se remonta a más de dos décadas e incluye cooperación en áreas energéticas, financieras y de equipamiento militar.

Moscú ha sido un respaldo clave para Caracas frente a las sanciones occidentales, junto con otros aliados como China e Irán, especialmente desde que Estados Unidos endureció las restricciones al comercio petrolero venezolano.

Si bien Washington minimiza el impacto del apoyo ruso -argumentando que Moscú está concentrado en la guerra en Ucrania-, el respaldo político refuerza la posición venezolana en el plano diplomático.

Analistas señalan que el cruce de acusaciones y las incautaciones de buques elevan el riesgo de incidentes en rutas estratégicas para el comercio energético global. En ese escenario, el alineamiento entre Rusia y Venezuela busca no solo resistir el bloqueo, sino también internacionalizar el conflicto y sumar apoyos para cuestionar la legalidad de las acciones estadounidenses.

Mientras tanto, el Caribe se consolida como un nuevo foco de fricción geopolítica, con el petróleo venezolano nuevamente en el centro de la disputa.