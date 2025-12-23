Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

El Mundo |RELACIONES PELIGROSAS

Apoyo ruso a Venezuela: ante el bloqueo de EE UU

El gobierno liderado por Putin ratificó el “pleno respaldo” a su aliado en medio de la la escalada de Washington en el Caribe contra buques petroleros sancionados

Apoyo ruso a Venezuela: ante el bloqueo de EE UU
23 de Diciembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Rusia confirmó su pleno apoyo a Venezuela frente al bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados, en un contexto de creciente tensión en el mar Caribe y de endurecimiento de las medidas de presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El respaldo quedó ratificado tras una conversación telefónica entre los cancilleres Serguéi Lavrov e Yván Gil, en la que Moscú expresó su “total solidaridad” con Caracas y su disposición a cooperar activamente en los foros internacionales.

Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó al menos dos buques cargados con crudo venezolano, acciones que Caracas calificó como “actos de piratería” y un “robo descarado”.

APOYO POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO

Según Gil, Lavrov reiteró que Rusia brindará apoyo político y diplomático a Venezuela frente al bloqueo, así como respaldo a las iniciativas que el país caribeño impulse en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar las confiscaciones y la presencia militar estadounidense en la región.

En un comunicado paralelo, la Cancillería rusa manifestó su “profunda preocupación” por la escalada de acciones de Washington en el Caribe, advirtiendo que podrían tener “graves consecuencias” para la estabilidad regional y la navegación internacional.

Ambos ministros acordaron intensificar la coordinación bilateral y actuar de manera conjunta en organismos multilaterales para defender los principios de soberanía y no injerencia.

LE PUEDE INTERESAR

Protestas en Bolivia por la suba de los combustibles

LE PUEDE INTERESAR

¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?

El conflicto se desarrolla mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, que incluye maniobras navales y la presencia del mayor portaviones del mundo, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

CRUCE DE ACUSACIONES

El presidente Donald Trump aseguró que el bloqueo se sostendrá hasta que Venezuela “devuelva” el petróleo que, según Washington, fue obtenido de manera ilegítima. Maduro, en cambio, denunció una estrategia “guerrerista y colonialista” orientada a forzar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos energéticos del país.

La relación entre Rusia y Venezuela se remonta a más de dos décadas e incluye cooperación en áreas energéticas, financieras y de equipamiento militar.

Moscú ha sido un respaldo clave para Caracas frente a las sanciones occidentales, junto con otros aliados como China e Irán, especialmente desde que Estados Unidos endureció las restricciones al comercio petrolero venezolano.

Si bien Washington minimiza el impacto del apoyo ruso -argumentando que Moscú está concentrado en la guerra en Ucrania-, el respaldo político refuerza la posición venezolana en el plano diplomático.

Analistas señalan que el cruce de acusaciones y las incautaciones de buques elevan el riesgo de incidentes en rutas estratégicas para el comercio energético global. En ese escenario, el alineamiento entre Rusia y Venezuela busca no solo resistir el bloqueo, sino también internacionalizar el conflicto y sumar apoyos para cuestionar la legalidad de las acciones estadounidenses.

Mientras tanto, el Caribe se consolida como un nuevo foco de fricción geopolítica, con el petróleo venezolano nuevamente en el centro de la disputa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un coche bomba mata a un importante general ruso en Moscú y apuntan a Ucrania
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de El Mundo

Protestas en Bolivia por la suba de los combustibles

¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?

Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas

Un coche bomba mata a un importante general ruso en Moscú y apuntan a Ucrania
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla