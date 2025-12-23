Protestas en Bolivia por la suba de los combustibles

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Masiva marcha en La Paz contra el decreto que duplicó el precio de los combustibles. Temen un fuerte impacto social
Miles de trabajadores de distintos sectores marcharon ayer en La Paz para exigir al gobierno de Bolivia la anulación del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles y duplicó el precio de la nafta y el diesel. La protesta, una de las mayores desde que asumió el presidente centroderechista Rodrigo Paz, recorrió el trayecto desde la ciudad de El Alto hasta el centro político de la capital, con consignas y cánticos contra la medida adoptada la semana pasada.
El decreto puso fin a una política de subvención vigente por más de 20 años, que había mantenido bajos los precios de los combustibles en uno de los países más pobres de Sudamérica. El gobierno justificó la decisión en la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de dólares, el deterioro de las reservas internacionales y el creciente costo fiscal de importar combustibles. Según el Ejecutivo, el subsidio se volvió insostenible y profundizaba el desequilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, sindicatos, mineros, transportistas y organizaciones indígenas advirtieron que el impacto recae de manera directa sobre los sectores populares. “Estamos indignados por este decreto, que está golpeando principalmente al sector obrero y a quienes viven al día”, afirmó Óscar Chavarría, dirigente de las cooperativas mineras privadas. Los manifestantes colmaron de forma pacífica las inmediaciones de la sede de gobierno al grito de “¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!”.
Los mineros estatales alertaron además sobre posibles despidos y recortes en empresas públicas. “A este paso vamos a tener que ver despidos dentro de lo que son las empresas del Estado”, señaló Simón Choque, trabajador de la mina Colquiri. A la movilización también se sumaron campesinos e indígenas, como Hilarión Mamani, quien exigió la “anulación del maldito decretazo del gasolinazo”.
Las consecuencias de la medida ya comenzaron a sentirse. El aumento del precio de los combustibles provocó subas inmediatas en los pasajes del transporte público y en los alimentos, avivando temores de una espiral inflacionaria. En paralelo a la marcha en La Paz, se registraron al menos 16 bloqueos de rutas en distintos puntos del país, especialmente en Cochabamba, región clave que conecta el este y el oeste boliviano.
El gobierno sostiene que la eliminación del subsidio es necesaria para superar la peor crisis económica en cuatro décadas, tras años de administraciones de izquierda encabezadas por Evo Morales y Luis Arce. No obstante, la magnitud de las protestas refleja el fuerte costo social de la decisión y anticipa un escenario de alta conflictividad, con sectores que advierten que mantendrán las movilizaciones si el Ejecutivo no retrocede o anuncia medidas compensatorias para los más vulnerables.
LE PUEDE INTERESAR
¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?
LE PUEDE INTERESAR
Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí