Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

El Mundo |SE TERMINARON LOS SUBSIDIOS VIGENTES DURANTE MÁS DE 20 AÑOS

Protestas en Bolivia por la suba de los combustibles

Masiva marcha en La Paz contra el decreto que duplicó el precio de los combustibles. Temen un fuerte impacto social

Protestas en Bolivia por la suba de los combustibles

Trabajadores bolivianos marchan durante una protesta contra la quita de subsidios a los combustibles en La Paz / AP

23 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Miles de trabajadores de distintos sectores marcharon ayer en La Paz para exigir al gobierno de Bolivia la anulación del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles y duplicó el precio de la nafta y el diesel. La protesta, una de las mayores desde que asumió el presidente centroderechista Rodrigo Paz, recorrió el trayecto desde la ciudad de El Alto hasta el centro político de la capital, con consignas y cánticos contra la medida adoptada la semana pasada.

El decreto puso fin a una política de subvención vigente por más de 20 años, que había mantenido bajos los precios de los combustibles en uno de los países más pobres de Sudamérica. El gobierno justificó la decisión en la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de dólares, el deterioro de las reservas internacionales y el creciente costo fiscal de importar combustibles. Según el Ejecutivo, el subsidio se volvió insostenible y profundizaba el desequilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, sindicatos, mineros, transportistas y organizaciones indígenas advirtieron que el impacto recae de manera directa sobre los sectores populares. “Estamos indignados por este decreto, que está golpeando principalmente al sector obrero y a quienes viven al día”, afirmó Óscar Chavarría, dirigente de las cooperativas mineras privadas. Los manifestantes colmaron de forma pacífica las inmediaciones de la sede de gobierno al grito de “¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!”.

Los mineros estatales alertaron además sobre posibles despidos y recortes en empresas públicas. “A este paso vamos a tener que ver despidos dentro de lo que son las empresas del Estado”, señaló Simón Choque, trabajador de la mina Colquiri. A la movilización también se sumaron campesinos e indígenas, como Hilarión Mamani, quien exigió la “anulación del maldito decretazo del gasolinazo”.

Las consecuencias de la medida ya comenzaron a sentirse. El aumento del precio de los combustibles provocó subas inmediatas en los pasajes del transporte público y en los alimentos, avivando temores de una espiral inflacionaria. En paralelo a la marcha en La Paz, se registraron al menos 16 bloqueos de rutas en distintos puntos del país, especialmente en Cochabamba, región clave que conecta el este y el oeste boliviano.

El gobierno sostiene que la eliminación del subsidio es necesaria para superar la peor crisis económica en cuatro décadas, tras años de administraciones de izquierda encabezadas por Evo Morales y Luis Arce. No obstante, la magnitud de las protestas refleja el fuerte costo social de la decisión y anticipa un escenario de alta conflictividad, con sectores que advierten que mantendrán las movilizaciones si el Ejecutivo no retrocede o anuncia medidas compensatorias para los más vulnerables.

LE PUEDE INTERESAR

¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?

LE PUEDE INTERESAR

Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de El Mundo

Apoyo ruso a Venezuela: ante el bloqueo de EE UU

¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?

Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas

Un coche bomba mata a un importante general ruso en Moscú y apuntan a Ucrania
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla