¿Moscú planea atacar los satélites de Musk?

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero "les pincharon" la fuga y el plan delictivo
Servicios de inteligencia occidentales sospechan que Rusia estaría desarrollando un nuevo tipo de arma antisatélite destinada a neutralizar la constelación Starlink del empresario Elon Musk, un sistema clave para las comunicaciones militares y civiles de Ucrania en la guerra. Según informes de inteligencia de dos países miembros de la OTAN, el proyecto -denominado “efecto zona”- buscaría liberar en órbita nubes de diminutos perdigones metálicos capaces de dañar o inutilizar múltiples satélites al mismo tiempo.
La estrategia apuntaría a saturar las órbitas bajas donde operan miles de satélites Starlink con cientos de miles de fragmentos de alta densidad, lo que podría provocar impactos contra paneles solares u otros componentes sensibles. Sin embargo, expertos advierten que un arma de ese tipo podría generar consecuencias catastróficas e incontrolables en el espacio, afectando no solo a sistemas occidentales, sino también a los satélites rusos y chinos que dependen de esas mismas órbitas para comunicaciones, defensa y navegación.
Analistas en seguridad espacial expresan dudas sobre la viabilidad real del sistema. La especialista Victoria Samson, de la Fundación Secure World, consideró poco creíble que Moscú esté dispuesto a desplegar un arma tan indiscriminada, dado que podría bloquear su propio acceso al espacio. No obstante, el general canadiense Christopher Horner sostuvo que no es una posibilidad descartable, especialmente a la luz de acusaciones previas de Estados Unidos sobre el desarrollo ruso de armas espaciales de gran poder destructivo.
Los informes señalan que los perdigones serían tan pequeños -de apenas milímetros- que podrían evadir los sistemas actuales de detección, dificultando atribuir responsabilidades en caso de un ataque. Aun así, el daño progresivo a satélites haría evidente el origen de una ofensiva.
Starlink es considerado por Moscú una amenaza estratégica, ya que sus servicios han sido fundamentales para sostener las comunicaciones ucranianas en el frente.
Aunque no hay información confirmada sobre pruebas o plazos de despliegue, los analistas coinciden en que el simple desarrollo de esta tecnología podría funcionar como un elemento de disuasión. El posible caos orbital que generaría refuerza la idea de que se trata, más que de un arma operativa inmediata, de una herramienta para intimidar y presionar a los adversarios sin necesidad de usarla.
Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas
La derecha brasileña llama a boicotear a unas populares ojotas
