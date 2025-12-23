Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los precios del oro y de la plata subieron ayer y volvieron a marcar récords como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) vuelva a recortar las tasas de interés.
Estos dos metales preciosos fueron “impulsados por la escalada de tensión” entre Estados Unidos y Venezuela, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.
La Guardia Costera de Estados Unidos inició el domingo una “persecución activa” para interceptar un buque petrolero en el Caribe, un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.
El oro subió ayer a 4.420,30 dólares la onza y la plata llegó a 69,45 dólares por onza. “Los inversores buscan protegerse frente al riesgo a finales de año”, declaró Neil Wilson, de Saxo Markets. Además, señaló que esta escalada de los precios responde a las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés el próximo año. El récord anterior del oro fue de 4.381,52 dólares, alcanzado en octubre.
Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacó un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.
LE PUEDE INTERESAR
La derecha brasileña llama a boicotear a unas populares ojotas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí