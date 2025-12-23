Récord del oro en medio de tensiones geopolíticas

Los precios del oro y de la plata subieron ayer y volvieron a marcar récords como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) vuelva a recortar las tasas de interés.

Estos dos metales preciosos fueron “impulsados por la escalada de tensión” entre Estados Unidos y Venezuela, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

La Guardia Costera de Estados Unidos inició el domingo una “persecución activa” para interceptar un buque petrolero en el Caribe, un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

El oro subió ayer a 4.420,30 dólares la onza y la plata llegó a 69,45 dólares por onza. “Los inversores buscan protegerse frente al riesgo a finales de año”, declaró Neil Wilson, de Saxo Markets. Además, señaló que esta escalada de los precios responde a las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés el próximo año. El récord anterior del oro fue de 4.381,52 dólares, alcanzado en octubre.

Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacó un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.