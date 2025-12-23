Gil Laavedra participará de una auditoria en la AFA

En medio de la ofensiva del Gobierno libertario contra la Asociación del Fútbol Argentino, la entidad avanzó en la contratación de asesoría legal externa para afrontar la intimación de la Inspección General de la Justicia.

A través de un boletín oficial publicado días atrás, la AFA brindó detalles de una reunión remota en la que participaron los miembros del Comité Ejecutivo, presidida por el presidente Claudio Tapia. De ese encuentro trascendió que la entidad contrató servicios de consultoría que incluyen a Ricardo Gil Lavedra. “Se trata de fortalecer la transparencia y el control, eso incluye informes y dictámenes”, explicó el reconocido abogado a este diario. “No hay vínculo alguno con las causas judiciales en trámite que involucran a algunas de las autoridades”, aclaró.

Gil Laavedra dijo que “son muchos de los integrantes del Comité Ejecutivo que están preocupados por la cuestión institucional”.