Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real

En la Refinería de YPF de la Región, ayer se inauguró la sala de Real Time Operations Room (RTOR). Allí se integran las operaciones críticas de la planta y se complementa con el espacio de visualización en tiempo real inaugurado en marzo llamado Real Time Intelligence Center (RTIC). Diego Agrelo, director del Complejo Industrial La Plata de YPF, señaló que “la tecnología es un paso adelante en el control y ejecución en tiempo real en el mismo espacio físico”.

La refinería de La Plata de YPF y transita este aniversario con la incorporación de nueva tecnología operativa y un cambio en la composición del crudo que procesa. En los últimos años, el abastecimiento de la planta se modificó: en 2021, el 60% del petróleo refinado provenía del Golfo San Jorge y el resto correspondía a shale oil, mientras que en la actualidad el 70% del crudo que ingresa a la refinería llega desde Vaca Muerta.

En ese contexto, YPF inauguró la sala de Real Time Operations Room (RTOR) en el complejo industrial de La Plata. Este espacio integra las operaciones críticas de las instalaciones y permite ejecutar decisiones en tiempo real sobre el funcionamiento de la planta. La RTOR se articula con el Real Time Intelligence Center (RTIC), un centro de visualización en tiempo real que fue inaugurado en marzo y que concentra información operativa para su análisis.

La nueva sala de operaciones realiza el monitoreo de aproximadamente 200.000 variables vinculadas a los distintos procesos industriales. Entre ellas se incluyen datos sobre caudales, estados de válvulas y otros parámetros técnicos que forman parte de la operatoria diaria. Estas variables corresponden a las cuatro áreas principales del complejo: la refinación de combustibles, la elaboración de lubricantes, la producción de insumos petroquímicos y la fabricación de asfalto.

Durante una visita de periodistas al complejo, el director del Complejo Industrial La Plata de YPF, Diego Agrelo, explicó que “la tecnología que incorporó la refinería este año incluye una sala de visualización (RTIC) y otra de ejecución (RTOR) y que ambas están integradas y operan en tiempo real”. En ese sentido, señaló que “es un paso adelante en el control y ejecución en tiempo real en el mismo espacio físico”.

Agrelo indicó además que la sala de Operations Room inaugurada esta semana “permite lograr mayor eficiencia y conectividad entre las personas que toman las decisiones”, al centralizar información y capacidad de ejecución en un mismo ámbito operativo.

El director del complejo también se refirió a las características del crudo que actualmente procesa la refinería. “El petróleo de Vaca Muerta es más liviano y esto nos demanda realizar ajustes en nuestras instalaciones para poder procesarlo”, afirmó, y agregó que “el desafío para el próximo año es seguir maximizando el crudo de Vaca Muerta”.

En esa línea, Agrelo sostuvo que la estructura de abastecimiento de la refinería se encuentra en un proceso de cambio. “La estructura de abastecimiento de la refinería está cambiando y nos tenemos que amoldar a ese cambio”, señaló, y explicó que “la cuenca Neuquina sigue ganando peso relativo respecto de la del Golfo San Jorge”. Según indicó, esta modificación implica un desafío operativo, ya que “cambia la canasta de la materia prima que procesamos” en la refinería de La Plata.

