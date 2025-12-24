Bernardo Romeo dejará el cargo de coordinación de selecciones juveniles

Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras seis años de gestión y a tan solo seis meses del Mundial.

El ex Estudiantes finalizará sus funciones la próxima semana. Si bien el puesto no estaba vinculado al funcionamiento diario del seleccionado mayor, su rol fue estratégico dentro de la estructura de largo plazo del fútbol argentino.