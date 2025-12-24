Samuel López, la misión de entrenar a Alcaraz

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
La preparación de Carlos Alcaraz para el inicio de la temporada se ha visto alterada por la salida de Carlos Ferrero. Están siendo días muy movidos para el número uno del mundo y el entorno, pero es consciente de que no puede perder ni el tiempo, ni el rumbo. El tenista español se está entrenando en Murcia junto a su nuevo entrenador principal: Samuel López.
En este caso, López vivido alejado de todo el revuelo generado por la ruptura Alcaraz-Ferrero. Todavía no se había pronunciado al respecto, consciente de que él no era el protagonista de la historia, y se ha centrado en dirigir la pretemporada del jugador español. Después de unos días del anuncio, el técnico de Charly publicó un posteo en Instagram.
“Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte”, comentó Samuel López, centrándose en los aspectos deportivos de Alcaraz, el entrenador todavía no se ha pronunciado sobre el tema del momento.
De manera inesperada, Samuel López se ha encontrado con un escenario muy distinto al que se hubiera imaginado. La próxima temporada estaba definida con una estructura muy similar a la de 2025, con Ferrero y él turnándose en algunos torneos y acudiendo ambos a las citas grandes. Aun así, los problemas contractuales entre Alcaraz y Ferrero han tenido consecuencias también en sus funciones.
Cuando se anunció la marcha de Ferrero, el entorno de Alcaraz se planteó la incorporación de un entrenador principal. Las informaciones desvelaron que se habían ofrecido hasta cinco técnicos, pero ninguno acabó de convencer en el equipo.
