El Museo Azzarini, en la vidriera del mundo

El Museo Musical “Doctor Emilio Azzarini” logró un reconocimiento histórico al convertirse en la primera institución latinoamericana en incorporarse a MIMO (Musical Instrument Museums Online), la red global que reúne a las colecciones públicas de instrumentos musicales más importantes del mundo.
La distinción llegó en el marco del 40º aniversario del Museo, fundado en 1985, destacando su trayectoria en investigación, conservación y difusión del patrimonio musical.
En su sede de calle 45 entre 6 y 7, reúne una colección de alrededor de 800 instrumentos musicales de diversas épocas y orígenes, donados por el propio doctor Azzarini y su familia a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución del cual depende.
El ingreso del museo platense a MIMO representa un hito que le otorga visibilidad internacional, ya que es la plataforma mundial más prestigiosa dedicada al patrimonio instrumental y reúne registros, imágenes, audios y videos de museos de todo el mundo bajo estándares comunes.
“Este logro es el resultado de un trabajo riguroso, sostenido desde hace años por nuestro equipo, combinando procesos de catalogación, fotografía e investigación de acuerdo a estándares de nivel internacional que son ahora reconocidos por esta distinción”, señaló el doctor Augusto Pérez Guarnieri, coordinador del proyecto.
