Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales |Los Hornos

Esperaba el colectivo y motochorros la golpearon

Esperaba el colectivo y motochorros la golpearon
28 de Diciembre de 2025 | 02:29
Edición impresa

Una verdadera odisea fue la que le tocó afrontar a una mujer de 47 años, a raíz de un caso de inseguridad ocurrido cuando esperaba el micro en una parada de Los Hornos. El episodio, que trascendió en las últimas horas, sucedió cuando la víctima aguardaba el arribo de un colectivo de la Línea 307 en la esquina de 137 y 74.

Fuentes policiales de esa jurisdicción informaron a este diario que antes del micro, llegaron a la parada dos delincuentes encapuchados, a bordo de una moto roja y de 150 cilindradas.

Uno de los voceros reveló que “le pegaron en la cabeza con un objeto contundente, cayó entonces mareada a la vereda y uno de los ’chorros’ le quitó la cartera. Ahí tenía 100.000 pesos, un celular, que tenía la pantalla astillada, una tarjeta SUBE y elementos de limpieza”. Con el botín en su poder y la damnificada sin poder reaccionar, los asaltantes huyeron velozmente del lugar.

“La mujer fue asistida por algunas personas, que le pidieron un remís con el que fue a hacerse atender en el hospital San Juan de Dios. Le hicieron una tomografía de la cabeza y el médico le aseguró que no tenía ninguna lesión mas que una inflamación en el cuero cabelludo, debido al golpe que le dieron”, citó el mismo informante.

En esta línea también reveló además que, horas después del ataque, la damnificada advirtió que los delincuentes habían logrado acceder a su cuenta de Mercado Pago, desde donde gestionaron un préstamo por una suma de dinero, a ser abonado en cuotas.

Según se indicó, el monto obtenido fue transferido posteriormente a la cuenta de un hombre, operación que la víctima no había autorizado y que ahora es materia de investigación.

LE PUEDE INTERESAR

De huésped a ladrona: el alquiler temporario que terminó en robo

LE PUEDE INTERESAR

Una beba fue internada tras ingerir cocaína

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Últimas noticias de Policiales

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero
La Ciudad
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla