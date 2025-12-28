Esperaba el colectivo y motochorros la golpearon

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Una verdadera odisea fue la que le tocó afrontar a una mujer de 47 años, a raíz de un caso de inseguridad ocurrido cuando esperaba el micro en una parada de Los Hornos. El episodio, que trascendió en las últimas horas, sucedió cuando la víctima aguardaba el arribo de un colectivo de la Línea 307 en la esquina de 137 y 74.
Fuentes policiales de esa jurisdicción informaron a este diario que antes del micro, llegaron a la parada dos delincuentes encapuchados, a bordo de una moto roja y de 150 cilindradas.
Uno de los voceros reveló que “le pegaron en la cabeza con un objeto contundente, cayó entonces mareada a la vereda y uno de los ’chorros’ le quitó la cartera. Ahí tenía 100.000 pesos, un celular, que tenía la pantalla astillada, una tarjeta SUBE y elementos de limpieza”. Con el botín en su poder y la damnificada sin poder reaccionar, los asaltantes huyeron velozmente del lugar.
“La mujer fue asistida por algunas personas, que le pidieron un remís con el que fue a hacerse atender en el hospital San Juan de Dios. Le hicieron una tomografía de la cabeza y el médico le aseguró que no tenía ninguna lesión mas que una inflamación en el cuero cabelludo, debido al golpe que le dieron”, citó el mismo informante.
En esta línea también reveló además que, horas después del ataque, la damnificada advirtió que los delincuentes habían logrado acceder a su cuenta de Mercado Pago, desde donde gestionaron un préstamo por una suma de dinero, a ser abonado en cuotas.
Según se indicó, el monto obtenido fue transferido posteriormente a la cuenta de un hombre, operación que la víctima no había autorizado y que ahora es materia de investigación.
