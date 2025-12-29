Tottenham se recuperó con un triunfo por la mínima

Tottenham se impuso como visitante por 1-0 ante el Crystal Palace en un partido correspondiente a la 18va fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Selhurst Park. El único gol lo convirtió Archie Gray, mediocampista inglés de 19 años, a los 42 minutos del primer tiempo para sentenciar el triunfo.

Por su parte, el defensor central argentino Cristian “Cuti” Romero no sumó ningún minuto en el encuentro ya que no estuvo convocado debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión. El jugador fue sancionado por la FA por su expulsión ante Liverpool: conducta impropia tras la roja, demora en salir y cruce con el árbitro..

Con este resultado, el conjunto dirigido por el danés Thomas Frank ascendió a la undécima posición con 25 puntos y recuperó terreno en el objetivo de alcanzar los puestos de copas internacionales. Ahora, deberá visitar al Brentford el jueves 1/1.

En tanto, Las Águilas, comandadas por Oliver Glasner, no pudieron sostener el buen comienzo de temporada y acumularon su tercera caída de manera consecutiva. Dicho resultado las colocó en la novena plaza con 26 unidades, previo al choque de local con el Fulham, el mismo día desde las 14:30.

En el otro encuentro llevado a cabo en la jornada del domingo, Leeds (16°) rescató un empate de gran valor ante Sunderland (7°) para alejarse del fondo de la tabla inglesa. Simon Adingra había adelantado a los locales a los 28’ de la etapa inicial, mientras que Dominic Calvert-Lewin igualó el cotejo a los 2 minutos de la segunda parte.