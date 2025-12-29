Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes |RIVAL DE ARGENTINA

Atento Scaloni: Argelia pasó a Octavos

Atento Scaloni: Argelia pasó a Octavos

Riyad Mahrez

29 de Diciembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

Argelia, liderada de nuevo por Riyad Mahrez, se clasificó a octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) al ganar ayer 1-0 a Burkina Faso en la segunda jornada del grupo E de la competición.

Mahrez firmó en el minuto 23, de penal, el único tanto de este duelo, que se jugó en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Con tres goles en dos partidos, el jugador del Al Ahli saudita y ex del Manchester City encabeza la tabla de máximos anotadores del torneo.

Los argelinos, que en el Mundial 2026 serán los primeros rivales de Argentina, consiguen así su primera clasificación a octavos de la CAN desde 2019, año en el que fueron campeones.

En las ediciones de 2021 y 2023, los Zorros del Desierto habían sido una de las grandes decepciones al quedar apeados en la fase de grupos.

En ese mismo grupo E, Burkina Faso quedó igualada en 3 puntos con Sudán, que ganó ayer 1-0 a Guinea Ecuatorial (colista, sin puntuar).

LE PUEDE INTERESAR

Tottenham se recuperó con un triunfo por la mínima

LE PUEDE INTERESAR

Inter, puntero de la mano de Lautaro Martínez

Burkineses y sudaneses se enfrentan entre sí en un choque crucial, el miércoles en la tercera jornada. Argelia ya está clasificada.

NIGERIA, TAMBIÉN CLASIFICADA

Nigeria, liderada por Ademola Lookman, selló su pase a los octavos de final de la Copa de África de Naciones al ganar 3-2 a Túnez, en la segunda jornada de la fase de grupos. Las Super Águilas, que tienen ya además asegurado el primer puesto del grupo C, siguen así los pasos de Egipto, clasificado el viernes, mientras que otro de los grandes favoritos, Senegal, no pasó del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo y no logró su boleto a la siguiente ronda.

Ante los tunecinos, Lookman fue el líder de Nigeria, dando las asistencias para los dos primeros tantos de su equipo, que consiguieron Victor Osimhen (44’) y Wilfred Ndidi (50’).

En el grupo D, Sadio Mané fue el héroe de la tarde para Senegal, marcando un tanto que evitó la derrota de los suyos ante la República Democrática del Congo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
Últimas noticias de Deportes

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

El Lobo espera por la presentación de Miramón

El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Espectáculos
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
Una francesa suelta en Búzios
El tango llora la muerte del cantor Ricardo “Chiqui” Pereyra
La ex de El Polaco dejó manejar a su hija menor
Bizarrap prepara su próxima colaboración
La Ciudad
En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque
Crece la incertidumbre económica en los colegios privados
Alerta por los incendios forestales
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Política y Economía
Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones
En 2025, el Congreso sólo sancionó 11 leyes
AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas
Murió el fiscal platense Marcelo Martini
Señales de alerta por el aumento de la desocupación en la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla