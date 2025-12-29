Atento Scaloni: Argelia pasó a Octavos

Argelia, liderada de nuevo por Riyad Mahrez, se clasificó a octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) al ganar ayer 1-0 a Burkina Faso en la segunda jornada del grupo E de la competición.

Mahrez firmó en el minuto 23, de penal, el único tanto de este duelo, que se jugó en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Con tres goles en dos partidos, el jugador del Al Ahli saudita y ex del Manchester City encabeza la tabla de máximos anotadores del torneo.

Los argelinos, que en el Mundial 2026 serán los primeros rivales de Argentina, consiguen así su primera clasificación a octavos de la CAN desde 2019, año en el que fueron campeones.

En las ediciones de 2021 y 2023, los Zorros del Desierto habían sido una de las grandes decepciones al quedar apeados en la fase de grupos.

En ese mismo grupo E, Burkina Faso quedó igualada en 3 puntos con Sudán, que ganó ayer 1-0 a Guinea Ecuatorial (colista, sin puntuar).

Burkineses y sudaneses se enfrentan entre sí en un choque crucial, el miércoles en la tercera jornada. Argelia ya está clasificada.

NIGERIA, TAMBIÉN CLASIFICADA

Nigeria, liderada por Ademola Lookman, selló su pase a los octavos de final de la Copa de África de Naciones al ganar 3-2 a Túnez, en la segunda jornada de la fase de grupos. Las Super Águilas, que tienen ya además asegurado el primer puesto del grupo C, siguen así los pasos de Egipto, clasificado el viernes, mientras que otro de los grandes favoritos, Senegal, no pasó del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo y no logró su boleto a la siguiente ronda.

Ante los tunecinos, Lookman fue el líder de Nigeria, dando las asistencias para los dos primeros tantos de su equipo, que consiguieron Victor Osimhen (44’) y Wilfred Ndidi (50’).

En el grupo D, Sadio Mané fue el héroe de la tarde para Senegal, marcando un tanto que evitó la derrota de los suyos ante la República Democrática del Congo.