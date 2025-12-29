Una pisada, la pista clave para resolver otro misterio

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Un importante robo fue denunciado este viernes por la noche en un departamento de la zona de la calle 26 entre 60 y 61, donde delincuentes ingresaron aprovechando la ausencia de la propietaria y se alzaron con una suma cercana al millón de pesos y dólares en efectivo.
El hecho ocurrió entre las 18.30 y las 21.45, cuando la vivienda permaneció sin moradores. Al regresar, la damnificada encontró la puerta principal obstruida desde el interior con un sillón, lo que le llamó inmediatamente la atención. Tras lograr ingresar, constató desorden en un aparador y las luces encendidas en la habitación, además de una huella de pisada sobre el sillón utilizado para trabar el acceso.
Según el relato, los ladrones habrían ingresado por una ventana trasera que da a una losa lindera con una vivienda contigua.
Los delincuentes sustrajeron una suma estimada en 800 mil pesos y 1.000 dólares, correspondientes a ahorros personales y dinero proveniente del trabajo, según se indicó.
