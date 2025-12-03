Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL VOLANTE SE ILUSIONA CON EL TÍTULO EN RESERVA

Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”

3 de Diciembre de 2025 | 03:51
Edición impresa

Pablo Aguiar es el subcapitán de la Reserva que jugará esta noche la final frente a Boca Juniors. Y no solo vive con emoción el partido de esta noche, sino que también es uno de los integrantes estables del banco de suplentes del equipo de Zaniratto. Final y semifinal para un pibe que se ilusiona con una carrera importante en el fútbol grande.

“Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club. Poder estar en Primera y en Reserva es muy lindo. Gimnasia se lo merece”, resaltó el mediocampista central albiazul. Respecto del funcionamiento del equipo que ahora dirige Ricardo Kuzemka, dijo: “Con los chicos hablamos mucho. Hay una energía muy linda y se disfrutan mucho los partidos. Hay un plan, una forma de como jugar. Sabemos que en algún momento el gol va a llegar”.

Fernando Zaniratto es el nombre del momento en el Lobo. No solo llevó al equipo a la semifinal del Clausura de Primera, sino que es el hacedor de este equipo de Reserva. “Hay un clima muy agradable. A lo largo del año se hizo un trabajo, tanto en Reserva como en Primera, muy marcado. Y hoy está dando sus frutos”, dijo Pablo Aguiar sobre los lineamientos básicos del entrenador, que han dado muy buenos resultados.

Aguiar llegó al Lobo en febrero de 2024 luego de quedar libre de Racing Club. Incluso, este año fue citado por la selección juvenil paraguaya. “Tanto desde la familia de mi papá como de mi mamá tengo raíces paraguayas, pero hubo problemas en los papeles que no pudieron resolverse y no pude tener la nacionalidad”, explicó el volante nacido en Monte Grande. Su familia estará esta noche en Banfield. “Siempre me bancaron. Que tu entorno esté feliz es tremendo”, señaló.

“Hay mucho disfrute. Todo es parte de un proceso, hay que seguir creciendo. Es tiempo.” dijo Aguiar, que valoró el crecimiento del equipo desde la fase de grupos. “Hay ansiedad por jugar y queremos disfrutar esta final contra un rival que es uno de los candidatos”.

La Reserva juega una final histórica con Boca

 

