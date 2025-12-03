El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
El Gobierno nacional confirmó la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Auguadra. Así lo informó en un comunicado de Vocería presidencial anoche, luego de una jornada de fuerte versiones sobre la salida de Neiffert.
El cambio en la SIDE se enmarca en la interna que existe dentro del oficialismo, aunque en este caso Neiffert, hombre del asesor presidencial Santiago Caputo, es reemplazado ahora por otro dirigente también cercano al integrante del “triángulo de hierro”.
“La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, inició el mensaje oficial.
El Gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.
“Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”, sostuvo el comunicado.
Además, se destacó que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.
“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el mensaje. Y agregó: “La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.
