Impactante accidente en Ruta 2 entre dos autos y complicaciones en el tránsito

Un incidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este lunes generó serias dificultades para circular por la Ruta 2, en el tramo que conecta el Área Metropolitana con la ciudad de Mar del Plata. El hecho se registró a la altura del kilómetro 82,5, donde dos vehículos protagonizaron una colisión que afectó el normal desarrollo del tránsito.

El episodio se produjo cuando uno de los automóviles alcanzó a otro que se desplazaba por el carril derecho y se disponía a incorporarse a un retorno. A raíz del impacto, ambos rodados quedaron inmovilizados en distintos sectores de la autovía, lo que obligó a interrumpir parcialmente el paso y desviar momentáneamente a los conductores por la zona lateral del camino.

Pese a la violencia del choque, no se reportaron personas con lesiones. En uno de los vehículos viajaba una mujer de 77 años, mientras que el otro era ocupado por un hombre de 46 junto a sus dos hijos menores, de 15 y 11 años. Todos fueron asistidos en el lugar y se encontraban en buen estado de salud.

Una unidad sanitaria perteneciente a la concesionaria vial se hizo presente para evaluar a los involucrados y descartó la necesidad de traslados médicos. En paralelo, efectivos de seguridad vial trabajaron en el ordenamiento de la circulación y en la señalización preventiva para evitar nuevos inconvenientes.

Uno de los autos terminó desplazado hacia el sector central de la traza, mientras que el restante quedó detenido sobre uno de los carriles, situación que mantuvo reducida la capacidad de la vía hasta que una grúa logró retirar los vehículos y restablecer el tránsito habitual.