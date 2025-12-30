EE UU avisa a la ONU: “Deberán adaptarse, reducirse o morir”

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Estados Unidos prometió ayer un primer tramo de 2.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de Naciones Unidas en 2026, una cifra muy inferior a la de los últimos años, y subrayó que las agencias de la ONU deberán “adaptarse, reducirse o morir”.
Este anuncio tiene lugar en un contexto de drásticos recortes en Estados Unidos para la ayuda externa decididos por el presidente Donald Trump y fue realizado por la representación estadounidense en Ginebra, en presencia del jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
“Esperamos que estos 2.000 millones de dólares no sean el final, sino solo el comienzo de una asociación”, declaró Jeremy Lewin, responsable de la ayuda internacional en el Departamento de Estado, en una rueda de prensa.
“Es un momento realmente importante”, añadió, ya que Estados Unidos y la ONU trabajarán a partir de ahora juntos para definir “un dispositivo humanitario reformado, más ligero y más eficaz”.
En lugar de distribuir fondos a cada agencia de la ONU, Estados Unidos prevé ahora canalizar sus contribuciones a través de la oficina de Fletcher, la OCHA, que en marzo lanzó la iniciativa “Humanitarian Reset” destinada a hacer más eficaz el sistema humanitario.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) será la encargada de administrar los fondos estadounidenses respetando ciertas “obligaciones” y garantizando que la financiación de la ayuda responda a los “intereses nacionales estadounidenses”, explicó Lewin.
“Las agencias de la ONU deberán adaptarse, reducirse o morir”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos ha identificado por el momento 17 países a los que la ONU podrá destinar fondos estadounidenses, entre ellos Haití, Ucrania, Siria y Birmania.
En 2025, el llamamiento humanitario de la ONU de más de 45.000 millones de dólares solo se financió con algo más de 12.000 millones, el nivel más bajo en una década, según Naciones Unidas. Estos fondos permitieron ayudar solamente a 98 millones de personas, es decir, 25 millones menos que el año anterior.
Según las cifras de la ONU, Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el primer país donante de los programas humanitarios en el mundo, pero con una caída importante: 2.700 millones de dólares, frente a 11.000 millones en 2024.
