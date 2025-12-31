Ucrania niega un ataque a una residencia de Putin

Ucrania afirmó que no hay pruebas de que hubiera lanzado un ataque contra una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, por el que el Kremlin prometió endurecer su postura en las negociaciones para terminar la guerra.

Este repentino aumento de la tensión diplomática se produce poco después de que Washington y Kiev anunciaran avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a este conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Una fuente afirmó que las declaraciones del Kremlin no estaban respaldadas “por ninguna prueba sólida, incluso tras cotejar la información con nuestros socios”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que calificó la acusación de Rusia de “totalmente inventada”, declaró que se reuniría con los dirigentes de países aliados de Kiev el 6 de enero en Francia para intentar reanudar los esfuerzos de paz. Zelenski reiteró ante la prensa que el ataque contra una residencia de Putin fue un montaje y pidió a sus socios que lo verificaran.

“Nuestro equipo negociador se puso en contacto con el equipo estadounidense, revisaron los detalles y entendemos que es falso”, afirmó. Rusia acusó a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

Sin embargo, el Kremlin aseguró que su postura en las negociaciones sufriría un “endurecimiento”, al tiempo que rechazó dar pruebas porque todos los drones “fueron derribados”.

Cumbre en enero

Los dirigentes europeos respaldaron a Ucrania tras la acusación de Moscú. Zelenski afirmó que el 6 de enero se celebraría en Francia una cumbre de la denominada “Coalición de Voluntarios”, un grupo de países occidentales que se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania.

Según Zelenski, la cumbre irá precedida de una reunión de asesores de seguridad de los países aliados, prevista para “el 3 de enero en Ucrania”.

En este contexto de intensos esfuerzos diplomáticos, el mandatario ucraniano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo en Florida.

Sin embargo, Trump, que habló con Putin el lunes, dirigió a Ucrania sus críticas sobre el asunto del ataque a una residencia del presidente ruso.

“No me gusta esto. No es bueno”, reaccionó el lunes por la noche desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

“¿Saben quién me lo mencionó? El presidente Putin”, dijo. “Es un momento delicado. No es el momento adecuado”, añadió.