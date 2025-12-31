Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico

Además del estreno de “La empleada”, la cartelera sumará a partir de mañana otras tres novedades muy distintas entre sí.

Por un lado, llega “Bob Esponja, la película: en busca de los pantalones cuadrados”, una nueva aventura animada de Paramount y Nickelodeon que lleva al personaje a un viaje épico bajo el mar, enfrentándose al temible Holandés Volador en una misión que combina humor, acción y piratas fantasmas, con una animación renovada y un enfoque en el crecimiento personal del protagonista.

Para los amantes del terror, se estrena “La noche del espantapájaros”, un slasher ambientado en la Seattle de los años 80, donde la fuga del asesino Benny durante la noche de Halloween desata una serie de crímenes brutales bajo la máscara de un espantapájaros, con una joven mujer en el centro de la amenaza.

Completando las novedades, “Norberto: un espía con mucho color” presenta una sátira política y absurda sobre un agente torpe e ineficaz que, pese a su incompetencia, termina convertido en pieza clave para frenar los planes expansionistas de su propio gobierno en una nación gris que sueña con controlar a su caótico y vibrante país vecino.