Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía |Llevaba los pasaportes de su familia y habría descartado su celular al ser notificado

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

El empresario, investigado por el manejo de fondos de la AFA a través de TourProdEnter, fue retenido por Migraciones por orden del juez Luis Armella

31 de Diciembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

El empresario teatral y exdiputado Javier Faroni fue detenido en el Aeroparque Metropolitano cuando intentaba viajar a Uruguay, pese a que tiene prohibida la salida del país en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos vinculados a la AFA. La Dirección Nacional de Migraciones actuó por orden del juez federal Luis Armella, quien dispuso la restricción mientras avanza la investigación por posibles estafas en el ámbito del fútbol.

Según fuentes del caso, Faroni llevaba consigo su pasaporte y también los de su familia. Aunque para ingresar a Uruguay alcanza con el DNI, los investigadores procuran determinar por qué trasladaba toda la documentación. Sus familiares se encontrarían en Montevideo.

En el momento en que fue notificado de la prohibición para salir del país, el empresario habría descartado su teléfono celular, una maniobra que habría quedado registrada en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Los investigadores analizan las imágenes para determinar a quién entregó el dispositivo.

Faroni figura en la causa por su vinculación con TourProdEnter LLC, la empresa que administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y que, según la hipótesis fiscal, habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades presuntamente ficticias. La compañía fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario. Las operaciones investigadas estarían asociadas a contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina, firmados durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

Allanamientos y nuevas medidas

En paralelo, la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, ampliaron en las últimas horas el alcance procesal de una investigación por lavado de activos. Presentaron ante el juez Armella un pedido de múltiples medidas de prueba, entre ellas allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, y requerimientos de cooperación internacional.

Los fiscales sostienen que el avance de la causa reveló nuevas hipótesis delictivas que podrían vincular maniobras de lavado realizadas en Argentina con circuitos financieros transnacionales, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.

LE PUEDE INTERESAR

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

La investigación pone el foco en la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y en sociedades asociadas, presuntas proveedoras financieras de distintos clubes. De acuerdo con la presentación judicial, estas firmas habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, conformando un esquema que habría permitido una “opacidad sistémica” para el reciclaje de fondos de origen presuntamente ilícito.

En ese circuito, la AFA aparece mencionada como deudor cedido en operaciones de cesión de derechos de cobro, especialmente los relacionados con la televisación. Ese mecanismo habría posibilitado que fondos institucionales fueran depositados directamente en cuentas de las sociedades investigadas.

Ramificaciones en Estados Unidos

El dictamen incorpora también una nueva línea de investigación en Estados Unidos. Según los fiscales, existen indicios de que parte de los fondos habría sido desviada hacia ese país a través de TourProdEnter LLC, con posterior redistribución en sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Por ese motivo se solicitó profundizar la investigación sobre Faroni y su esposa.

Además, se pidió indagar a cuatro personas que figuran como administradores de firmas vinculadas en EE.UU.: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. La fiscalía sostiene que sus perfiles económicos no son compatibles con el volumen de operaciones, lo que podría indicar la utilización de prestanombres.

La causa permanece en etapa de instrucción y las medidas solicitadas buscan reconstruir el recorrido de los fondos y determinar posibles responsabilidades penales.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dos jueces federales pelean por la causa de la mansión de Pilar

Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

El fracaso de las dirigencias políticas
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla