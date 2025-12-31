Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Una movilización de trabajadores municipales

Protesta e incidentes en el Concejo de Morón

Protesta e incidentes en el Concejo de Morón

archivo

31 de Diciembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

La falta del pago de horas extras ya trabajadas a empleados municipales de Morón derivó en una fuerte protesta, que incluyó la quema de neumáticos en diversas dependencias de la comuna, principalmente en el área de Servicios Públicos. El reclamo llegó incluso al Concejo Deliberante, que suspendió la sesión “por seguridad”.

Durante el cónclave en el deliberativo local iba a tratarse el Presupuesto municipal 2026, lo que no ocurrió debido a la irrupción violenta de los manifestantes. El intendente, Lucas Ghi, dijo que “puede existir motivación política”.

La protesta de los empleados de la comuna incluyó manifestaciones en las calles, en varios puntos de la ciudad cabecera, lo que obligó a cortar el tránsito. Pero también derivó en incidentes violentos dentro del Concejo Deliberante local, donde se iba a tratar el Presupuesto municipal para 2026, cosa que no ocurrió porque hubo que levantar la sesión.

Los municipales moronenses reclaman el pago de las horas extras trabajadas en noviembre, y que aún no cobraron. Afirman que es la segunda vez que la Municipalidad se atrasa en el pago, ya que había ocurrido lo mismo con las horas adicionales de octubre, y ahora, en medio del período de fiestas de fin de año, el asunto resulta aun más irritante. Pero, para el intendente Lucas Ghi, los incidentes ocurridos podrían responder a una trama política que excede a la protesta.

Ghi explicó que se están realizando “controles muy exhaustivos” para verificar que se paguen horas efectivamente trabajadas, y anticipó que el viernes los empleados recibirán el importe correspondiente.

El sindicato se declaró en alerta y asamblea permanente y anticipó que recurrirá al Ministerio de Trabajo si no se efectiviza el pago de las horas adeudadas en forma inmediata, lo que no impidió el estallido de la protesta.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2

LE PUEDE INTERESAR

El dólar cerró el año con una leve suba, a $1.480

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla