Protesta e incidentes en el Concejo de Morón

La falta del pago de horas extras ya trabajadas a empleados municipales de Morón derivó en una fuerte protesta, que incluyó la quema de neumáticos en diversas dependencias de la comuna, principalmente en el área de Servicios Públicos. El reclamo llegó incluso al Concejo Deliberante, que suspendió la sesión “por seguridad”.

Durante el cónclave en el deliberativo local iba a tratarse el Presupuesto municipal 2026, lo que no ocurrió debido a la irrupción violenta de los manifestantes. El intendente, Lucas Ghi, dijo que “puede existir motivación política”.

La protesta de los empleados de la comuna incluyó manifestaciones en las calles, en varios puntos de la ciudad cabecera, lo que obligó a cortar el tránsito. Pero también derivó en incidentes violentos dentro del Concejo Deliberante local, donde se iba a tratar el Presupuesto municipal para 2026, cosa que no ocurrió porque hubo que levantar la sesión.

Los municipales moronenses reclaman el pago de las horas extras trabajadas en noviembre, y que aún no cobraron. Afirman que es la segunda vez que la Municipalidad se atrasa en el pago, ya que había ocurrido lo mismo con las horas adicionales de octubre, y ahora, en medio del período de fiestas de fin de año, el asunto resulta aun más irritante. Pero, para el intendente Lucas Ghi, los incidentes ocurridos podrían responder a una trama política que excede a la protesta.

Ghi explicó que se están realizando “controles muy exhaustivos” para verificar que se paguen horas efectivamente trabajadas, y anticipó que el viernes los empleados recibirán el importe correspondiente.

El sindicato se declaró en alerta y asamblea permanente y anticipó que recurrirá al Ministerio de Trabajo si no se efectiviza el pago de las horas adeudadas en forma inmediata, lo que no impidió el estallido de la protesta.