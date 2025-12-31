Protesta e incidentes en el Concejo de Morón

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La falta del pago de horas extras ya trabajadas a empleados municipales de Morón derivó en una fuerte protesta, que incluyó la quema de neumáticos en diversas dependencias de la comuna, principalmente en el área de Servicios Públicos. El reclamo llegó incluso al Concejo Deliberante, que suspendió la sesión “por seguridad”.
Durante el cónclave en el deliberativo local iba a tratarse el Presupuesto municipal 2026, lo que no ocurrió debido a la irrupción violenta de los manifestantes. El intendente, Lucas Ghi, dijo que “puede existir motivación política”.
La protesta de los empleados de la comuna incluyó manifestaciones en las calles, en varios puntos de la ciudad cabecera, lo que obligó a cortar el tránsito. Pero también derivó en incidentes violentos dentro del Concejo Deliberante local, donde se iba a tratar el Presupuesto municipal para 2026, cosa que no ocurrió porque hubo que levantar la sesión.
Los municipales moronenses reclaman el pago de las horas extras trabajadas en noviembre, y que aún no cobraron. Afirman que es la segunda vez que la Municipalidad se atrasa en el pago, ya que había ocurrido lo mismo con las horas adicionales de octubre, y ahora, en medio del período de fiestas de fin de año, el asunto resulta aun más irritante. Pero, para el intendente Lucas Ghi, los incidentes ocurridos podrían responder a una trama política que excede a la protesta.
Ghi explicó que se están realizando “controles muy exhaustivos” para verificar que se paguen horas efectivamente trabajadas, y anticipó que el viernes los empleados recibirán el importe correspondiente.
El sindicato se declaró en alerta y asamblea permanente y anticipó que recurrirá al Ministerio de Trabajo si no se efectiviza el pago de las horas adeudadas en forma inmediata, lo que no impidió el estallido de la protesta.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
LE PUEDE INTERESAR
El dólar cerró el año con una leve suba, a $1.480
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí