Política y Economía |Canje entre el Tesoro y el Banco Central

Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero

31 de Diciembre de 2025 | 02:48
31 de Diciembre de 2025 | 02:48
Edición impresa

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una operación de ingeniería financiera destinada a asegurar los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de deuda del próximo 9 de enero, por unos U$S4.300 millones. La estrategia combina un canje de deuda intra sector público entre el Tesoro y el Banco Central (BCRA) con la preparación de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con bancos privados.

La medida quedó formalizada mediante la resolución conjunta 64/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda. Aunque el texto oficial no detalla el destino final de la operación, el mercado interpretó que el objetivo es conformar garantías para acceder a financiamiento externo de corto plazo.

En concreto, el Tesoro canjea bonos ajustados por CER con vencimientos en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), hoy en manos del BCRA, por títulos en dólares a más largo plazo, como los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38).

En este tipo de acuerdo, las entidades financieras entregan dólares al Estado a una tasa y un plazo determinados, y reciben a cambio activos como garantía. En experiencias previas, el BCRA utilizó bonos Bopreal como colateral; ahora, el foco estaría puesto en los bonos en dólares que surgen del canje.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el monto involucrado en la operación rondaría los U$S 2.300 millones a precios de mercado, equivalentes a unos U$S 2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38. Esa cifra luce alineada con las necesidades financieras inmediatas, especialmente si se suman los cerca de U$S2.000 millones que el Tesoro mantiene depositados en el BCRA y los fondos esperados por privatizaciones.

 

