“Llevaba 150 mil dólares al despacho de De Vido”

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal que juzga la causa Cuadernos repasó en la última audiencia del año la declaración del exfuncionario Claudio Uberti, quien afirmó que entre 2003 y agosto de 2007 entregaba 150.000 dólares mensuales al entonces presidente Néstor Kirchner.
La jornada cerró con una decisión clave: los jueces resolvieron habilitar la feria judicial de julio de 2026 para continuar con las audiencias y agilizar el avance del proceso.
Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), reiteró como imputado colaborador que durante cuatro años llevó sumas de 150.000 dólares primero al despacho del exministro Julio De Vido y luego directamente al despacho presidencial, en la Casa Rosada. Según su testimonio, los pagos eran entregados en un maletín y recibidos personalmente por Kirchner.
El exfuncionario también describió episodios de amenazas y presiones vinculadas al mecanismo de recaudación. Relató que Kirchner solía exigir mayores montos y que, en una ocasión, rechazó paquetes de pesos “a las patadas” por no tratarse de dólares o euros.
Los testimonios de Uberti fueron acompañados por las declaraciones de empresarios que mencionaron exigencias con características que resultaron similares.
Marcelo Marcuzzi, de Covico S.A., sostuvo que un gerente de su compañía fue amenazado tras resistirse al pago del 10% que, según dijo, reclamaba Uberti. Patricio Gerbi, de la empresa Coarco, recordó que el exfuncionario lo citaba en el OCCOVI para formularle advertencias del tipo “vos sabés lo que tenés que hacer” o “voy a ir por vos y por tu familia”.
LE PUEDE INTERESAR
Las tasas, del letargo a picos de hasta un 140%
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte caída del 6,51% en la venta de combustibles
Según ambos empresarios, Uberti justificaba las presiones como órdenes directas del expresidente.
La lectura del requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa por los corredores viales cerró la etapa inicial del acuerdo de elevación a juicio y formalizó el comienzo del debate oral. Las cuestiones preliminares iniciarán en febrero, cuando expondrán seis defensas, entre ellas las de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta.
El Tribunal definió que cada abogado contará con 45 minutos para su exposición. Aquellos imputados involucrados en más de una causa, como la expresidenta o el exministro, tendrán 45 minutos adicionales. El juez Germán Castelli votó en disidencia al proponer una hora y media para todas las defensas.
Además, los jueces resolvieron sumar horas de audiencia durante febrero y habilitar la feria judicial de invierno con el objetivo de no alterar el cronograma previsto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí