Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tras el escándalo por presuntas irregularidades

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

La Agencia Nacional de Discapacidad dejará de funcionar como organismo autónomo. Buscan transparentar la gestión

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

Transforman la andis en una Secretaría en la órbita de Salud / web

31 de Diciembre de 2025 | 02:54
Edición impresa

El Gobierno nacional oficializó la transformación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una Secretaría, que estará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El objetivo, según la explicación oficial, es reorganizar la gestión en el área y asegurar el uso transparente de los recursos públicos, sin afectar los derechos ni las prestaciones vigentes para las personas con discapacidad.

La medida llega después del escándalo a raíz de la filtración de los audios del ex funcionario y ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionó un circuito de supuestas coimas con prestadores que llegaban hasta el entorno presidencial.

Trascendió que la decisión del cambio se maduraba desde la detección de esas irregularidades.

El anuncio oficial corrió por cuenta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Allí comunicó oficialmente que la ANDIS dejará de operar como agencia autónoma y pasará a funcionar como Secretaría dependiente del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. “Esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones”, remarcó Adorni.

Quien venía desempeñándose como interventor de la agencia luego del escándalo, Alejandro Vilches, asumirá como nuevo secretario.

“Toneladas de capas burocráticas”

“La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, explicó Adorni.

LE PUEDE INTERESAR

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

LE PUEDE INTERESAR

El fracaso de las dirigencias políticas

Para el funcionario, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, mobiliario”.

“SUCIEDAD, MOHO, ESCOMBROS”

Abundó: “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Adorni fue especialmente enfático al explicar que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”. Dijo: “Esto lo aclaro para evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es. Repito que no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Según se explicaba en el Gobierno, la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias.

RECONFIGURACIÓN

Cuando se nombró a Vilches como interventor, el Ejecutivo le encomendó la realización de una auditoría profunda y el control de legalidad y transparencia en la gestión. Su nombramiento fue formalizado entonces mediante el Decreto 601/2025, que estableció la intervención y delegó en Vilches la tarea de revisar y reorganizar los procesos internos. Eso derivó en la reconfiguración institucional anunciada recientemente.

Vilches, ahora responsable de liderar la nueva secretaría, es médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y, antes de la ANDIS, se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria. Según la versión oficial, en su rol de interventor, condujo una auditoría integral que involucró la identificación de prácticas irregulares y la redefinición de los circuitos administrativos. Su perfil profesional refuerza el enfoque sanitario y la continuidad en la implementación de políticas públicas sobre discapacidad, explican en el Gobierno.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

El fracaso de las dirigencias políticas
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla