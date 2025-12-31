Un kiosco sin “Paz”: padeció dos asaltos en solo tres días

La impunidad con la que se desenvuelven muchos delincuentes en La Plata no deja de sorprender y de indignar.

Es que, de acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales, tanto en la noche del lunes como en la del sábado, el kiosco-almacén ubicado en calle 13 y la Plaza Máximo Paz (13 y 60) fue blanco de sendos asaltos cometidos a mano armada.

Por lo que trascendió, el ilícito del lunes ocurrió “a las 20.45”, cuando la cajera del local, de 19 años, estaba sola y fue abordada por dos delincuentes, uno de ellos cubriendo su cabeza con un pasamontaña.

Uno de ellos, se indicó, extrajo una pistola y le exigió a la empleada que le indicara dónde estaba el dinero. Enseguida se apoderó de “200.000 pesos” y con su cómplice sustrajeron además “bebidas alcohólicas, paquetes de tabaco, varios atados de cigarrillos y golosinas, que guardaron en una mochila de Rappi”. Estuvieron “tres minutos” y huyeron en una moto.