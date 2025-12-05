Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Deportes |Canapino fue ovacionado, en plaza moreno

La definición del Turismo Carretera ya se palpita en La Plata

5 de Diciembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

El Turismo Carretera ya piensa en la última fecha del calendario de la presente temporada. En la previa del Gran Premio Coronación los pilotos de TC Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Martín Vázquez y Nicolás Moscardini (TC Pista) giraron por Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata.

Una multitud se dio cita para ver los vehículos de Nueva Generación y también los clásicos, porque Canapino, con la Chevy campeona 2010, Mazzacane con la Coupe que utilizó Juan Manuel Bordeu, Martín Vázquez con el Dodge Challenger, Jakos con el Toyota Camry, y Moscardini, que manejó el Ford con el que Juan Manuel Silva salió campeón de TC en 2005, estuvieron presentes en las calles platense, con el fiel público teceísta que acompaña a cada lugar que se presente la máxima categoría del automovilismo argentino.

Sin lugar a dudas, un momento espectacular se vivió ayer al mediodía en la ciudad platense, que espera por la sexta definición del campeonato en el Autódromo “Roberto Mouras”. Un recuerdo que quedará en la memoria de todos los presentes, que disfrutaron del TC y Agustín Canapitano como el resto de los pilotos presentes fueron ovacionados cuando se asomaron al balcón principal de la Municipalidad.

De esta modo, el Turismo Carretera completó con el primero de sus dos giros que tiene para este Gran Premio Coronación, En la jornada de hoy, a partir de las 12, será la segunda presentación que empezará en la estación de servicio, ubicada en Ruta 2 a la altura del kilómetro 63 y finalizará en el ingreso al Autódromo Mouras.

Canapino, con cinco triunfos, comanda la Copa de Oro de Turismo Carretera con 189 puntos, aventajando a Santiago Mangoni (131,5), que no tiene victorias.

En lo que respecta al platense Nicolás Moscardini (cuatro victorias, 172 unidades) se ubica en el segundo puesto de la Copa de Plata (TC Pista), que tiene como líder a Marcos Dianda con 192,5 puntos.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes y Atenas, definen el torneo Clausura de básquet

LE PUEDE INTERESAR

El clásico platense de vóley femenino por el Súper 8 Metropolitano

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Últimas noticias de Deportes

Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi

Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
La Ciudad
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Política y Economía
El elogio de Milei a Caputo tras el anuncio: "El mejor de todos los tiempos"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Argentina vuelve al mercado internacional de capitales
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
La trama detrás de la batalla por cargos y fondos: las concesiones de Kicillof para tomar deuda
Policiales
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla