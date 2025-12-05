La definición del Turismo Carretera ya se palpita en La Plata

El Turismo Carretera ya piensa en la última fecha del calendario de la presente temporada. En la previa del Gran Premio Coronación los pilotos de TC Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Martín Vázquez y Nicolás Moscardini (TC Pista) giraron por Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata.

Una multitud se dio cita para ver los vehículos de Nueva Generación y también los clásicos, porque Canapino, con la Chevy campeona 2010, Mazzacane con la Coupe que utilizó Juan Manuel Bordeu, Martín Vázquez con el Dodge Challenger, Jakos con el Toyota Camry, y Moscardini, que manejó el Ford con el que Juan Manuel Silva salió campeón de TC en 2005, estuvieron presentes en las calles platense, con el fiel público teceísta que acompaña a cada lugar que se presente la máxima categoría del automovilismo argentino.

Sin lugar a dudas, un momento espectacular se vivió ayer al mediodía en la ciudad platense, que espera por la sexta definición del campeonato en el Autódromo “Roberto Mouras”. Un recuerdo que quedará en la memoria de todos los presentes, que disfrutaron del TC y Agustín Canapitano como el resto de los pilotos presentes fueron ovacionados cuando se asomaron al balcón principal de la Municipalidad.

De esta modo, el Turismo Carretera completó con el primero de sus dos giros que tiene para este Gran Premio Coronación, En la jornada de hoy, a partir de las 12, será la segunda presentación que empezará en la estación de servicio, ubicada en Ruta 2 a la altura del kilómetro 63 y finalizará en el ingreso al Autódromo Mouras.

Canapino, con cinco triunfos, comanda la Copa de Oro de Turismo Carretera con 189 puntos, aventajando a Santiago Mangoni (131,5), que no tiene victorias.

En lo que respecta al platense Nicolás Moscardini (cuatro victorias, 172 unidades) se ubica en el segundo puesto de la Copa de Plata (TC Pista), que tiene como líder a Marcos Dianda con 192,5 puntos.