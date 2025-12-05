La definición del Turismo Carretera ya se palpita en La Plata

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio
El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%
La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Turismo Carretera ya piensa en la última fecha del calendario de la presente temporada. En la previa del Gran Premio Coronación los pilotos de TC Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Andrés Jakos, Martín Vázquez y Nicolás Moscardini (TC Pista) giraron por Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata.
Una multitud se dio cita para ver los vehículos de Nueva Generación y también los clásicos, porque Canapino, con la Chevy campeona 2010, Mazzacane con la Coupe que utilizó Juan Manuel Bordeu, Martín Vázquez con el Dodge Challenger, Jakos con el Toyota Camry, y Moscardini, que manejó el Ford con el que Juan Manuel Silva salió campeón de TC en 2005, estuvieron presentes en las calles platense, con el fiel público teceísta que acompaña a cada lugar que se presente la máxima categoría del automovilismo argentino.
Sin lugar a dudas, un momento espectacular se vivió ayer al mediodía en la ciudad platense, que espera por la sexta definición del campeonato en el Autódromo “Roberto Mouras”. Un recuerdo que quedará en la memoria de todos los presentes, que disfrutaron del TC y Agustín Canapitano como el resto de los pilotos presentes fueron ovacionados cuando se asomaron al balcón principal de la Municipalidad.
De esta modo, el Turismo Carretera completó con el primero de sus dos giros que tiene para este Gran Premio Coronación, En la jornada de hoy, a partir de las 12, será la segunda presentación que empezará en la estación de servicio, ubicada en Ruta 2 a la altura del kilómetro 63 y finalizará en el ingreso al Autódromo Mouras.
Canapino, con cinco triunfos, comanda la Copa de Oro de Turismo Carretera con 189 puntos, aventajando a Santiago Mangoni (131,5), que no tiene victorias.
En lo que respecta al platense Nicolás Moscardini (cuatro victorias, 172 unidades) se ubica en el segundo puesto de la Copa de Plata (TC Pista), que tiene como líder a Marcos Dianda con 192,5 puntos.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes y Atenas, definen el torneo Clausura de básquet
LE PUEDE INTERESAR
El clásico platense de vóley femenino por el Súper 8 Metropolitano
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí