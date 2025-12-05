Quema de muñecos: se anunció la inscripción

A partir del 19 de diciembre estará abierta la inscripción de los muñecos que participarán de la tradicional quema de fin de año, celebración emblemática de la Ciudad.

Todo aquel interesado deberá completar este formulario: (https://docs.google.com/forms/d/1Im3-RpoVnOfqTfCEFXJQAXY_v_Mf0T3zA_MU_voxAeM/viewform?edit_requested=tru) con DNI del responsable, boceto del momo, nombre de fantasía, ubicación de la estructura, mail de contacto.

Luego, el 22 de diciembre, se realizará una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal dirigida a los responsables con la presencia de Bomberos bajo la premisa de garantizar las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que las estructuras no podrán superar los seis metros de alto, tres metros de ancho y tres metros de largo. Asimismo, el sitio de instalación deberá garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del momo para proteger personas y bienes.

Además, se encuentra prohibida la instalación de muñecos en lugares que presenten riesgos: debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio, o sobre terrenos con cañerías de conducción de fluidos combustibles.

La autorización será otorgada el martes 30 de diciembre, luego de inspecciones pertinentes y los organizadores deberán asegurar la limpieza posterior del espacio entre las 3 y las 6 del 1 de enero de 2026.