Política y Economía |Acciones en alza

El dólar bajó un poco y también el riesgo país

El dólar bajó un poco y también el riesgo país
5 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles.

El riesgo país volvió a ceder y cerró en 634 puntos, 5 unidades menos que en la rueda anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.451, cayó 0,2% y quedó a 61 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,12% hasta $1.473,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un incremento de 0,15% hasta los $1.512,4.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se mantuvo estable, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York combinaron entre alzas y bajas.

El S&P Merval cerró en los 3.129.449,22 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transener (4,02%) y Banco Macro (2,27%).

Por el lado de las bajas, Edenor (-3,68%) y Galicia (-2,78%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mixtos. Los máximos incrementos fueron de Globant (1,2%) y Mercado Libre (1%).

 

