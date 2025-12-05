Convocan a donar sangre ante la baja de voluntarios

Debido a la baja de donantes que se registró a fines de noviembre (cerca del 22 por ciento respecto a los últimos 15 días de octubre), el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, lanzó una convocatoria a la población para que concurra a donar sangre a su sede ubicada en calle 71 entre 26 y 27, los días previos al feriado nacional del lunes 8 de diciembre.

Frente a ese cuadro de situación, se convocó a todas las personas de entre 16 y 65 años a que se acerquen de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y los sábados de 7 a 13, al Centro Regional para realizar este acto solidario que permite salvar vidas.

La directora provincial del Instituto de Hemoterapia, Laura González, señaló que “comenzamos a transitar una época del año que históricamente bajan las donaciones; pero no la demanda de sangre”. Y, remarcó: “Es imprescindible que la gente vaya a donar sangre en toda la Provincia para que podamos garantizar la demanda transfusional”.