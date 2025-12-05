Jorge Macri fue a la Casa Rosada por la coparticipación

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió ayer al al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un encuentro clave en la búsqueda de consensos para aprobar las reformas que tiene en mente el presidente Javier Milei.

El temario del intercambio, que se celebró a las 12 en las oficinas del Ministerio del Interior, giró en torno a la necesidad de apoyos que precisa el Poder Ejecutivo para sancionar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, además del debate por los fondos coparticipables que reclama la ciudad de Buenos Aires.

Consultado por la prensa acreditada en la Rosada sobre su respaldo a ley de Presupuesto que se tratará en diciembre en el Congreso, Jorge Macri sostuvo que “hay que discutirlo, esa es tarea de los diputados nacionales primero, del Senado después, pero con este pedido: que se incluyan los recursos de la Ciudad de manera explícita”.

“El presidente del bloque debe tener un montón de requerimientos, este es uno más”, dijo Macri y agregó: “Hay un acuerdo firmado en la Corte donde el pago no es por goteo, con lo cual la Ciudad ya aceptó que sean pagos semanales”.