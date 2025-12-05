Anses: el 9 empiezan a pagar las jubilaciones

5 de Diciembre de 2025 | 02:59 Edición impresa

El próximo martes 9 de diciembre comenzará el pago de haberes de Anses para quienes no superen el mínimo.

Además del haber mensual, percibirán el bono de 70.000 pesos (para quienes cumplan con los requisitos) y el medio aguinaldo.

El martes 9 percibirán los haberes los jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y quienes perciben las pensiones no contributivas.

Quienes cobran haberes superiores a la mínima empiezan a cobrar el 17 de diciembre.