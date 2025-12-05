“Javier Milei apostó a que la Provincia colapsara”

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, cuestionó ayer a Javier Milei Milei al afirmar que la Ley de Financiamiento, votada en la madrugada de ayer en la Legislatura, “salió contra la voluntad explícita del Presidente, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara”.
A través de las redes sociales, el mandatario provincial dijo además que a pesar de la aprobación del endeudamiento, no cambia el cuadro general: “Enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción”.
Y agregó: “Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto éxito macroeconómico que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”.
Y dijo que “vamos a seguir exigiendo al Gobierno Nacional lo que le corresponde a la Provincia; vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto “éxito macroeconómico” que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”.
Kicillof recordó además que gran parte de los servicios de deuda que deberá afrontar el gobierno de la Provincia durante el año próximo fueron tomados en la administración de María Eugenia Vidal, del PRO. “La Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades”, argumentó el gobernador , que ayer participó en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
Para la UCA, retrocedió la pobreza al 31,8%
Más denuncias por la lujosa quinta de Pilar
