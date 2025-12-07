Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Toto Pueblo barrió el Bosque tras la aparición de sal en los alrededores del estadio: "Nosotros nos cubrimos"

7 de Diciembre de 2025 | 16:02

Escuchar esta nota

Este domingo, tras la aparición de imágenes del recinto del Estadio Juan Carmelo Zerillo, hinchas de Gimnasia denunciaron que un hombre arrojó sal en las inmediaciones de los accesos. A raíz de ello, el candidato a presidente mens sana se hizo presente en el Bosque y barrió la "mala energía".  

En la antesala del clásico platense, Toto Pueblo se acercó al Juan Carmelo Zerillo para realizar una limpieza y arrojar agua bendita. "Tiren la mala nosotros nos cubrimos", escribió en sus redes. 

"Cubrimos con el manto sagrado", expresó al momento que realizaba la limpieza en uno de los accesos del Bosque. En esa línea, horas más tarde, señaló en su cuenta de Instagram: "Bendición para el Estadio del Bosque: Que el Bosque permanezca fuerte limpio y protegido. Que cada rincón esté cubierto de luz, que la unión de su gente sea su escudo y que nada hecho con mala intención pueda entrar ni hacer daño. Hoy el Bosque respira paz, mañana vibra con fuerza, y todo lo que sucede en su césped se llena de energía buena y justa. Que el equipo juegue con valentía, claridad y corazón".

