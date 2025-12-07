Polémica por una tasa en un municipio bonaerense

En la antesala del pico de compras de fin de año, el municipio de Pilar aprobó un cambio que sacudió a los supermercados y comercios de grandes superficies: la Tasa de Protección Ambiental, que antes se pagaba como un monto fijo, pasará a cobrarse como un 2% del total de ventas sin IVA.

La medida entró en vigencia el 1° de diciembre y obligará a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación antes del 15 de este mes.

La decisión generó un fuerte rechazo del sector comercial, que sostiene que el incremento se trasladará íntegramente a los precios, y abrió un frente político inmediato. En la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el aumento en línea con el discurso del Gobierno de reducción de la carga impositiva.

El titular de la cartera económica escribió: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada”.