La baja de impuestos más grande fue la inflación

Aunque el año aún no terminó, un estudio privado calculó que en 2025 el llamado “impuesto inflacionario” bajaría 2,6 puntos porcentuales del PBI, constituyéndose en la principal rebaja impositiva, superior a la eliminación del impuesto del impuesto PAIS, el acronismo de “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” con que apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández decidió penalizar y encarecer la compra de divisas.

El impuesto inflacionario, explica el informe del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), es la pérdida de poder adquisitivo del dinero líquido que poseen los agentes económicos, entre ellos consumidores y empresas. La “base imponible” del impuesto es la cantidad de dinero líquido, medido usualmente con el agregado monetario “M2 privado”, y la alícuota es la tasa de inflación del periodo bajo análisis.

En otras palabras, la base imponible depende de la disposición de los agentes a tener dinero que no genera intereses, gravada por la inflación con una lima que es más gruesa a media que aumenta la tasa mensual.