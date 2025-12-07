Murió un funcionario bonaerense tras un choque

Dos trágicos siniestros viales ocurridos este fin de semana sobre la Ruta Nacional 3 dejaron como saldo dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense que regresaban de tareas oficiales. Ambos episodios, registrados a la altura de San Miguel del Monte y Las Flores, mantienen en máxima actividad a las autoridades judiciales y viales de la zona.

El primero de los hechos se produjo a la altura del kilómetro 80. Un Volkswagen Gol Trend perteneciente al Ministerio de Seguridad circulaba hacia Monte cuando, según las primeras pericias, uno de sus neumáticos reventó de manera abrupta. El conductor perdió el control y el vehículo terminó impactando violentamente contra una camioneta Jeep que viajaba en sentido contrario.

En el auto oficial se trasladaban tres integrantes del área de Formación y Capacitación del Ministerio. Uno de ellos, Leonardo Gastronuovo, sufrió lesiones gravísimas. Aunque llegó consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, murió instantes después a raíz de las fracturas y traumatismos provocados por el choque. Tenía funciones en la Dirección Provincial de Formación y Capacitación y desarrollaba tareas con asiento en La Plata.

La directora de Desarrollo Institucional, Estefanía Belén Sambiase, también resultó herida y debió ser operada por una fractura expuesta en un brazo. Permanece internada en el hospital Marzetti. El conductor del rodado, el sargento Franco Insaurralde, sufrió múltiples traumatismos y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que quedó en observación. La mujer que manejaba la camioneta Jeep, identificada como Lorena del Carmen Carmody, también recibió atención médica aunque sin riesgo de vida.

La investigación del siniestro quedó en manos de la UFI N° 1 de Cañuelas bajo la carátula de lesiones culposas, mientras se aguardan los resultados de pericias mecánicas y accidentológicas que permitirán confirmar si el reventón del neumático fue el desencadenante.

Horas más tarde, y a poco más de 100 kilómetros de distancia, un choque múltiple volvió a generar caos en la misma ruta. Ocurrió a la altura del km. 183, donde tres camiones protagonizaron una violenta colisión. Un camionero falleció.