Simuló ser cliente y dio el golpe en una ortopedia

Un dramático asalto tuvo lugar en las últimas horas en un local de ortopedia ubicado en pleno casco urbano de La Plata. El comercio, identificado como “FM Ortopedia” y situado sobre avenida 7 entre 63 y 64, -a metros donde una familia fue sometida a un violento robo (ver página 20)-, fue blanco de un delincuente que ingresó a cara descubierta y amenazó al empleado simulando portar un arma de fuego. El hecho ocurrió cerca de las 14.50, cuando el local estaba abierto al público y tres clientes se encontraban realizando compras.

Según reconstruyó la propietaria del negocio, el episodio comenzó cuando su empleado abrió la puerta al sospechoso creyendo que se trataba de un cliente más. En ese momento, una mujer que esperaba adentro salió del local, quedando en el interior solo dos clientes y el trabajador. Apenas cruzó la puerta, el intruso se llevó la mano bajo la ropa y, imitando tener un arma, exigió el dinero de la caja.

Bajo amenazas, el delincuente también les robó a los dos clientes sus celulares y el efectivo que llevaban encima. A pesar del dramatismo de la escena, voceros confirmaron que no hubo heridos.

La denunciante informó que el comercio cuenta con cámaras de seguridad y que aportará las imágenes a la investigación una vez que logre revisarlas. Indicó que no pudo determinar el monto exacto sustraído, ya que al cierre del día no había realizado el arqueo de caja. Lo cierto es que mientras avanza la investigación, la Policía ya trabaja para identificar al asaltante, que actuó solo y sin exhibir un arma real. La declaración del empleado será incorporada en las próximas horas para reforzar la descripción del delincuente y establecer posibles pistas.

El hecho se suma a una serie de robos bajo intimidación que vienen registrándose en dicha zona.