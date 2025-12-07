Simuló ser cliente y dio el golpe en una ortopedia

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La coparticipación tiene un reparto que castiga a la Provincia
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región
BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Letizia y la diplomacia del vestido: cuando la moda es lenguaje
Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Los jóvenes también padecen artrosis Un sufrimiento cada vez menos oculto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un dramático asalto tuvo lugar en las últimas horas en un local de ortopedia ubicado en pleno casco urbano de La Plata. El comercio, identificado como “FM Ortopedia” y situado sobre avenida 7 entre 63 y 64, -a metros donde una familia fue sometida a un violento robo (ver página 20)-, fue blanco de un delincuente que ingresó a cara descubierta y amenazó al empleado simulando portar un arma de fuego. El hecho ocurrió cerca de las 14.50, cuando el local estaba abierto al público y tres clientes se encontraban realizando compras.
Según reconstruyó la propietaria del negocio, el episodio comenzó cuando su empleado abrió la puerta al sospechoso creyendo que se trataba de un cliente más. En ese momento, una mujer que esperaba adentro salió del local, quedando en el interior solo dos clientes y el trabajador. Apenas cruzó la puerta, el intruso se llevó la mano bajo la ropa y, imitando tener un arma, exigió el dinero de la caja.
Bajo amenazas, el delincuente también les robó a los dos clientes sus celulares y el efectivo que llevaban encima. A pesar del dramatismo de la escena, voceros confirmaron que no hubo heridos.
La denunciante informó que el comercio cuenta con cámaras de seguridad y que aportará las imágenes a la investigación una vez que logre revisarlas. Indicó que no pudo determinar el monto exacto sustraído, ya que al cierre del día no había realizado el arqueo de caja. Lo cierto es que mientras avanza la investigación, la Policía ya trabaja para identificar al asaltante, que actuó solo y sin exhibir un arma real. La declaración del empleado será incorporada en las próximas horas para reforzar la descripción del delincuente y establecer posibles pistas.
El hecho se suma a una serie de robos bajo intimidación que vienen registrándose en dicha zona.
LE PUEDE INTERESAR
Golpeó a una mujer en el pecho, robó su celular y huyó
LE PUEDE INTERESAR
Le pidieron un viaje, pero era para asaltarlo y sacarle la moto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí