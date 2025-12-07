Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos 

Un violento choque seguido de vuelco se registró en las últimas horas en la zona oeste de La Plata, en la localidad de Los Hornos, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó dado vuelta sobre la calzada. El siniestro dejó personas heridas y motivó la intervención de SAME, personal policial y Policía Científica, que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes.

El accidente ocurrió ayer sábado por la tarde en la avenida 60 y 161, donde, según vecinos y registros previos, se han producido múltiples siniestros viales asociados al exceso de velocidad. En la escena podían verse dos autos con daños significativos: uno de ellos completamente volcado sobre la cinta asfáltica y otro que terminó despistado y hundido en la banquina cubierta de pastizales, con la parte delantera destruida.

Testigos indicaron que tras el impacto, algunos de los ocupantes sufrieron golpes y debieron ser atendidos por los equipos médicos del SAME, que trasladaron a los heridos para una evaluación más profunda. En paralelo, agentes policiales realizaron un operativo para ordenar el tránsito y preservar el área del vuelco, mientras que peritos de Policía Científica llevaron adelante las tareas técnicas para determinar cómo se produjo la colisión.

La zona quedó parcialmente restringida durante varios minutos por el movimiento de ambulancias, móviles policiales y personal de investigación.

Un cruce con antecedentes

Habitantes del barrio señalaron que en esa misma esquina ya se han registrado numerosos accidentes, muchos de ellos vinculados a maniobras imprudentes y circulación a alta velocidad. Reclaman desde hace tiempo la colocación de reductores, señalización más visible y controles viales para evitar nuevos episodios.

El siniestro de este domingo vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de mayores medidas de prevención en uno de los sectores más conflictivos de Los Hornos en materia de tránsito.