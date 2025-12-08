Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

VIDEO. Fiesta total en el country de Estudiantes: los hinchas esperan a los jugadores

8 de Diciembre de 2025 | 21:28

Un verdadero clima de fiesta se vive en el Country Club de City Bell mientras los hinchas de Estudiantes esperaban la llegada del micro que trasladó a los jugadores desde el Juan Carmelo Zerillo.

Los fanáticos se movilizaron hasta City Bell para continuar con la fiesta que comenzó antes del partido, cuando despidieron a los jugadores que partían hacia el Bosque. 

Entre bengalas, cánticos y abrazos, la parcialidad albirroja no descansa. Los bombos y la percusión, a la orden del día, le pusieron ritmo a la noche. 

A poco de las 22 hs, el plantel posó para la foto final con los socios e hinchas. Mañana, con el día después, quedará volver a concentrarse en el último baile que será el sábado a las 21 hs en Santiago del Estero frente a Racing. 

 

