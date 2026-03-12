Actividades: Tecnología, cursos e idiomas

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación diseñada para que los asistentes puedan amigarse con el uso de celulares y tablets en un entorno de aprendizaje dinámico y adaptado a sus tiempos. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38.
Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.
El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Informática de la UNLP abrió la inscripción para participar del Taller Introducción a la Programación e Innovación, destinado a chicos de entre 13 y 15 años. El taller será el próximo martes 17 de marzo, de 14 a 16 horas, en el CyTT, ubicado en diagonal 113 y calle 65. Durante la jornada, los chicos explorarán conceptos básicos de programación en un entorno colaborativo, promoviendo la innovación como herramienta para resolver problemas actuales. La propuesta busca fomentar el pensamiento lógico y la creatividad tecnológica desde temprana edad.
Los interesados pueden buscar el formulario de inscripción en el sitio web ciytt.info.unlp.edu.ar antes de este viernes 13. Los cupos son limitados.
DEFENSA PERSONAL PARA NIÑOS
LE PUEDE INTERESAR
EL DIA lanza un nuevo concurso
En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos, se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Informes e inscripción: WhatsApp 221 591 2952 (solo mensajes).
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles. Tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se dará comienzo alas actividades el día 16 de marzo próximo. Para información por whatsapp 221 692-6246, o por correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí