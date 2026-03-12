Actividades: Tecnología, cursos e idiomas

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

TECNOLOGÍA FÁCIL PARA ADULTOS

El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos móviles. Se trata de una capacitación diseñada para que los asistentes puedan amigarse con el uso de celulares y tablets en un entorno de aprendizaje dinámico y adaptado a sus tiempos. Las clases se dictarán los días jueves en el horario de 17 a 18.30, en la sede de la institución ubicada en calle 18 N° 276, entre 37 y 38.

Los interesados pueden consultar al 221-561-1936 o 221-536-5134. La actividad tiene un arancel mensual de 36 mil pesos.

TALLER DE PROGRAMACIÓN

El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Informática de la UNLP abrió la inscripción para participar del Taller Introducción a la Programación e Innovación, destinado a chicos de entre 13 y 15 años. El taller será el próximo martes 17 de marzo, de 14 a 16 horas, en el CyTT, ubicado en diagonal 113 y calle 65. Durante la jornada, los chicos explorarán conceptos básicos de programación en un entorno colaborativo, promoviendo la innovación como herramienta para resolver problemas actuales. La propuesta busca fomentar el pensamiento lógico y la creatividad tecnológica desde temprana edad.

Los interesados pueden buscar el formulario de inscripción en el sitio web ciytt.info.unlp.edu.ar antes de este viernes 13. Los cupos son limitados.

DEFENSA PERSONAL PARA NIÑOS

En el Club Mundial, situado en 529 esquina 9, Tolosa, se dictan clases de defensa personal para niños. Las actividades, que tienen un arancel mensual de 30 mil pesos, se desarrollan los días miércoles, de 18.30 a 19.30. Informes e inscripción: WhatsApp 221 591 2952 (solo mensajes).

CURSO DE ITALIANO

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles. Tienen un arancel mensual de 30 mil pesos y se dará comienzo alas actividades el día 16 de marzo próximo. Para información por whatsapp 221 692-6246, o por correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com.