Homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Esta tarde en el monumento ubicado en Plaza Moreno, se llevará a cabo un homenaje a Raúl Alfonsín, al conmemorarse 99 años de su natalicio. La cita será a las 15, en el marco de un acto oficial, luego de que el Concejo Deliberante sancionara la semana pasada un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo para homenajear al expresidente.

El acto tendrá lugar a las 15:00 en Plaza Moreno, frente al monumento que recuerda al líder radical ubicado en la calle 12 entre 51 y 53, y contará con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti.

La sanción del homenaje por parte del Concejo Deliberante adquiere especial relevancia en el marco de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

Busca reconocer, en ese marco, a quien fue protagonista central del retorno de la democracia moderna en la Argentina, así como de la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en nuestra nación, como fue el expresidente radical.