“Memorias del peronismo”: charla a 50 años del golpe

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se llevará a cabo la charla “Memorias del Peronismo”, a cargo del histórico dirigente Osvaldo Papaleo. La cita es mañana a las 17:00, bajo la organización de la agrupación “Buenos Aires Unida”, en su sede en la calle 53 Nº 716.

La actividad propone un viaje testimonial que recorre un período crucial de la historia argentina: desde el retorno de Juan Domingo Perón al poder hasta desembocar en el trágico golpe de 1976.

Osvaldo Papaleo aporta un valor histórico excepcional. Iniciado en el periodismo gráfico en el diario El Día y vinculado desde sus orígenes al sindicalismo de prensa, su trayectoria está marcada por hitos como la primicia histórica del hallazgo de la tumba de Eva Perón en Italia. Se desempeñó en cargos directivos en los canales 7, 9 y 13, consolidándose finalmente como Secretario de Prensa durante el gobierno de Perón, donde gestionó la comunicación oficial en los meses previos al quiebre democrático.