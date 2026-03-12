Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad

En 1 entre 60 y 61 se quejan por falta de agua y las veredas rotas / EL DIA

Vecinos de La Plata volvieron a denunciar problemas con el servicio de agua en distintos puntos de la Ciudad: falta de presión y cañerías rotas complican la vida cotidiana de numerosos usuarios.

Uno de los reclamos se realizó en un edificio ubicado en calle 69 entre 1 y 115, donde aseguran que desde hace más de dos meses el servicio es irregular.

Según explicaron, hay días en los que directamente no sale agua y otros en los que la presión es tan baja que resulta insuficiente para el funcionamiento normal del edificio.

“Hay jornadas en las que no tenemos agua y otras en las que sale muy poquita. No llena la cisterna y tarda mucho en llegar al nivel para que active el automático”, explicó una vecina.

La situación también afecta el uso de los servicios básicos del hogar. “No me carga el calefón y me tengo que ir a bañar y lavar las cosas todos los días a otros lugares”, relató. Ante este escenario, los frentistas realizaron reclamos ante ABSA, la empresa prestataria del servicio. La administración del edificio gestionó los pedidos bajo los números 4017753 y 4018451, desde donde informaron que dentro de las próximas 72 horas debería pasar personal para verificar la situación en el inmueble.

A pocas cuadras, en 1 entre 60 y 61 a la altura del 1.374, un usuario dijo que rompieron la vereda hace meses y al menos hace más de 30 días no tiene servicio de agua.

“Ayúdenme” exclamó el usuario que pide una respuesta de ABSA ante la desesperante situación que atraviesa.

No muy lejos, en 2 entre 56 y 57, vecinos observaron que una pérdida de agua crece día tras día. “Brota desde la vereda y en las viviendas ya no hay tanta presión del servicio”, contó un usuario.

A esta problemática se suma un reclamo de vecinos de Los Hornos, quienes aseguran que desde hace una semana no tienen agua en la zona de calle 62 entre 145 y 146.

Según indicaron, al comunicarse con la empresa les informaron que el problema estaría relacionado con una bomba rota, aunque hasta el momento no se habría concretado la reparación.

“Es una vergüenza. No se puede lavar ropa, bañarse ni limpiar. Uno paga todos los meses como corresponde y el servicio nunca está”, expresaron con indignación.

Los vecinos piden una solución urgente para restablecer el suministro y evitar que la falta de agua continúe afectando la vida diaria de los frentistas.

En una zona cercana, por 62 entre 152 y 153, los vecinos aseguraron que “a lo largo del día hay muchas horas en las que no sale ni una gota de agua, ni siquiera a la noche se cargan los tanques. ABSA no ofrece soluciones, ni siquiera envía el camión cisterna para palear la situación” dijo una usuaria afectada, que está embarazada y necesita urgente recuperar el servicio de agua

Aseguran en el barrio que la zona afectada es amplia: hay reclamos en 145 y 64; 150 y 64; y en 155 y 62 entre otros puntos de Los Hornos.

En el barrio recuerdan que el 4 de marzo, entre las 15 y las 15.30 se cortó la luz unos 10 minutos y a su vez el agua. “El agua jamás volvió. No es que por lo menos salga un chorrito y se puede llenar un balde. Directamente abrís la canilla y sale aire”, resumieron en el barrio, donde afirman que además, se “gasta mucho dinero en bidones de agua mineral ante semejante situación”.