Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |EN DISTINTOS BARRIOS

Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad

Falta presión del servicio, cañerías destruidas y fallas en la infraestructura son algunas de las causas de los inconvenientes

Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad

En 1 entre 60 y 61 se quejan por falta de agua y las veredas rotas / EL DIA

12 de Marzo de 2026 | 03:34
Edición impresa

Vecinos de La Plata volvieron a denunciar problemas con el servicio de agua en distintos puntos de la Ciudad: falta de presión y cañerías rotas complican la vida cotidiana de numerosos usuarios.

Uno de los reclamos se realizó en un edificio ubicado en calle 69 entre 1 y 115, donde aseguran que desde hace más de dos meses el servicio es irregular.

Según explicaron, hay días en los que directamente no sale agua y otros en los que la presión es tan baja que resulta insuficiente para el funcionamiento normal del edificio.

“Hay jornadas en las que no tenemos agua y otras en las que sale muy poquita. No llena la cisterna y tarda mucho en llegar al nivel para que active el automático”, explicó una vecina.

La situación también afecta el uso de los servicios básicos del hogar. “No me carga el calefón y me tengo que ir a bañar y lavar las cosas todos los días a otros lugares”, relató. Ante este escenario, los frentistas realizaron reclamos ante ABSA, la empresa prestataria del servicio. La administración del edificio gestionó los pedidos bajo los números 4017753 y 4018451, desde donde informaron que dentro de las próximas 72 horas debería pasar personal para verificar la situación en el inmueble.

A pocas cuadras, en 1 entre 60 y 61 a la altura del 1.374, un usuario dijo que rompieron la vereda hace meses y al menos hace más de 30 días no tiene servicio de agua.

LE PUEDE INTERESAR

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

LE PUEDE INTERESAR

Otra vez postergaron elección en Agronomía

“Ayúdenme” exclamó el usuario que pide una respuesta de ABSA ante la desesperante situación que atraviesa.

No muy lejos, en 2 entre 56 y 57, vecinos observaron que una pérdida de agua crece día tras día. “Brota desde la vereda y en las viviendas ya no hay tanta presión del servicio”, contó un usuario.

A esta problemática se suma un reclamo de vecinos de Los Hornos, quienes aseguran que desde hace una semana no tienen agua en la zona de calle 62 entre 145 y 146.

Según indicaron, al comunicarse con la empresa les informaron que el problema estaría relacionado con una bomba rota, aunque hasta el momento no se habría concretado la reparación.

“Es una vergüenza. No se puede lavar ropa, bañarse ni limpiar. Uno paga todos los meses como corresponde y el servicio nunca está”, expresaron con indignación.

Los vecinos piden una solución urgente para restablecer el suministro y evitar que la falta de agua continúe afectando la vida diaria de los frentistas.

En una zona cercana, por 62 entre 152 y 153, los vecinos aseguraron que “a lo largo del día hay muchas horas en las que no sale ni una gota de agua, ni siquiera a la noche se cargan los tanques. ABSA no ofrece soluciones, ni siquiera envía el camión cisterna para palear la situación” dijo una usuaria afectada, que está embarazada y necesita urgente recuperar el servicio de agua

Aseguran en el barrio que la zona afectada es amplia: hay reclamos en 145 y 64; 150 y 64; y en 155 y 62 entre otros puntos de Los Hornos.

En el barrio recuerdan que el 4 de marzo, entre las 15 y las 15.30 se cortó la luz unos 10 minutos y a su vez el agua. “El agua jamás volvió. No es que por lo menos salga un chorrito y se puede llenar un balde. Directamente abrís la canilla y sale aire”, resumieron en el barrio, donde afirman que además, se “gasta mucho dinero en bidones de agua mineral ante semejante situación”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

Deian Verón deja Miami y jugará en el equipo de Fernando Muslera
+ Leidas

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

El irónico mensaje que compartió Villarruel

Tel Aviv aguanta la peor ofensiva de Irán

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Manoseos en un UPD y un beso no consentido
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Información General
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Deportes
Zaniratto: “Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
En Estudiantes, el 'Cacique' apuesta a un regreso en el mediocampo para enfrentar a Lanús

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla