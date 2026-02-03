Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |la idea es vender un jugador al exterior para poder sumar otra opción más

Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados

Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados
3 de Febrero de 2026 | 18:31

Escuchar esta nota

El principal problema que tiene Boca es la falta de un nueve de área, ya que sus atacantes están lesionados. A la espera de su recuperación, tanto Juan Román Riquelme como Claudio Úbeda coinciden en que deben traer un jugador como alternativa pensando en la doble competencia. Además, el club quiere vender un jugador para poder incorporar otro atacante.

Si bien hubo solo sondeos, hay dos futbolistas que están en carpeta: uno es el ex Estudiantes, Javier Correa y otro, el ex Gimnasia, Nicolás Ibáñez.

En el caso de Correa, de 33 años, actualmente es titular en Colo Colo, pero para poder sellar su salida, el Xeneize debería desembolsar más de dos millones de dólares. Sin embargo, no hubo oferta formal hasta el momento, pero en caso de avanzar, el club de la Ribera querría sacarlo por menos.

Después, Ibáñez, de 31 años, fue ofrecido y si bien el jugador tendría intenciones de volver al fútbol argentino, su precio es alto. Actualmente juega en el Tigres de México y su pase cuesta alrededor de 3 millones de dólares. Más allá que su salida sería negociable, el principal problema es el alto salario que gana. Más allá de estos nombres, no se descartan otras opciones como la Matías Arezo y la de Alexis Cuello.

Luego de haber obtenido un cupo por la operación de Rodrigo Battaglia, quien sufrió una lesión en su tendón de Aquiles, el Xeneize tiene 10 días para incorporar. Y paralelo a esta situación, la idea es vender o ceder un jugador al exterior, para poder sumar otro jugador. En caso de lograr esto, el puesto a reforzar sería el de un extremo, con el fin de tener mayor recambio en ese sector. El jugador a negociar es Lucas Blondel, quien tiene poco lugar en el plantel.

En las últimas horas, surgió la opción del Elche de España, quien lo quería a préstamo. Sin embargo, la operación no se dio y el conjunto europeo terminó sumando a Buba Sangaré.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. "Estoy muy contento": Tomás Palacios y su estreno con la camiseta de Estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Fabricio Iacovich: el guardián del arco Pincha que se vistió de héroe ante Defensa y Justicia

POLÉMICA CON UN JUVENIL

El joven delantero Milton Pereyra jugará en el Napoli de Italia tras dejar las inferiores de Boca mediante la patria potestad. El futbolista decidió emigrar a Europa utilizando la figura legal de la patria potestad, dejando a su club sin remuneración económica. En los próximos días, arribará a Italia y se realizará la revisión médica para firmar su contrato con Napoli.

Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y se desempeñaba en la Sexta División hasta este paso a Europa, mediante un mecanismo legal que cada día crece más y más en el fútbol argentino. A raíz del caso de Luca Scarlato que dejó River para ir a Europa a fin del 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la determinación de de no convocar a las selecciones juveniles a jugadores que se hayan ido de sus clubes por la patria potestad.

La propuesta tuvo el aval unánime de todos los clubes y del Comité Ejecutivo, que buscarán frenar esta metodología en las categorías formativas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Más de 20 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. "Estoy muy contento": Tomás Palacios y su estreno con la camiseta de Estudiantes

VIDEO. Fabricio Iacovich: el guardián del arco Pincha que se vistió de héroe ante Defensa y Justicia

VIDEO. Adolfo Gaich y las sensaciones de su debut en el Pincha

Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Política y Economía
Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos
Alak visitó el set de filmación de la miniserie para Netflix en La Plata
Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
La Ciudad
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
Tras la tormenta, se cayó un árbol sobre una casa en La Plata
Cestos de basura colmados en Plaza Güemes
“Ratas a plena luz del día”: reclamo en San Carlos por un basural
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido: el servicio fue restituido y funciona con demoras
Policiales
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
Espectáculos
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla