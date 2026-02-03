Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados

Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
El principal problema que tiene Boca es la falta de un nueve de área, ya que sus atacantes están lesionados. A la espera de su recuperación, tanto Juan Román Riquelme como Claudio Úbeda coinciden en que deben traer un jugador como alternativa pensando en la doble competencia. Además, el club quiere vender un jugador para poder incorporar otro atacante.
Si bien hubo solo sondeos, hay dos futbolistas que están en carpeta: uno es el ex Estudiantes, Javier Correa y otro, el ex Gimnasia, Nicolás Ibáñez.
En el caso de Correa, de 33 años, actualmente es titular en Colo Colo, pero para poder sellar su salida, el Xeneize debería desembolsar más de dos millones de dólares. Sin embargo, no hubo oferta formal hasta el momento, pero en caso de avanzar, el club de la Ribera querría sacarlo por menos.
Después, Ibáñez, de 31 años, fue ofrecido y si bien el jugador tendría intenciones de volver al fútbol argentino, su precio es alto. Actualmente juega en el Tigres de México y su pase cuesta alrededor de 3 millones de dólares. Más allá que su salida sería negociable, el principal problema es el alto salario que gana. Más allá de estos nombres, no se descartan otras opciones como la Matías Arezo y la de Alexis Cuello.
Luego de haber obtenido un cupo por la operación de Rodrigo Battaglia, quien sufrió una lesión en su tendón de Aquiles, el Xeneize tiene 10 días para incorporar. Y paralelo a esta situación, la idea es vender o ceder un jugador al exterior, para poder sumar otro jugador. En caso de lograr esto, el puesto a reforzar sería el de un extremo, con el fin de tener mayor recambio en ese sector. El jugador a negociar es Lucas Blondel, quien tiene poco lugar en el plantel.
En las últimas horas, surgió la opción del Elche de España, quien lo quería a préstamo. Sin embargo, la operación no se dio y el conjunto europeo terminó sumando a Buba Sangaré.
El joven delantero Milton Pereyra jugará en el Napoli de Italia tras dejar las inferiores de Boca mediante la patria potestad. El futbolista decidió emigrar a Europa utilizando la figura legal de la patria potestad, dejando a su club sin remuneración económica. En los próximos días, arribará a Italia y se realizará la revisión médica para firmar su contrato con Napoli.
Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y se desempeñaba en la Sexta División hasta este paso a Europa, mediante un mecanismo legal que cada día crece más y más en el fútbol argentino. A raíz del caso de Luca Scarlato que dejó River para ir a Europa a fin del 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la determinación de de no convocar a las selecciones juveniles a jugadores que se hayan ido de sus clubes por la patria potestad.
La propuesta tuvo el aval unánime de todos los clubes y del Comité Ejecutivo, que buscarán frenar esta metodología en las categorías formativas.
