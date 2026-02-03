Por el viento, en Tolosa se cayeron dos postes y generó un caos vehicular

Vecinos de Tolosa compartieron su preocupación al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) tras el paso de la tormenta en La Plata. A causa del viento, se cayeron postes de luz e internet y causó complicaciones en el tránsito, en 12 y 522.

Según indicaron a este medio los frentistas, el hecho ocurrió “con el viento de hoy”. “Cayeron postes de Telecentro y de luz. Un caos vehicular. Debería venir Defensa Civil, llamamos y nadie vino”, agregaron.