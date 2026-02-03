Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Política y Economía

Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"

Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
3 de Febrero de 2026 | 18:00

Escuchar esta nota

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.

“Creemos que tenemos los votos. Si no, no convocaríamos”, dijo Bullrich, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich. La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “recién en el recinto”.

LEA TAMBIÉN

Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación

Vischi, tras la reunión, expresó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto".

En ese sentido, tras ser consultado por el capítulo fiscal, el correntino aseguró sobre la caída en la coparticipación: "Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Más de 20 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Últimas noticias de Política y Economía

Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“

Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos

Alak visitó el set de filmación de la miniserie para Netflix en La Plata

Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
Policiales
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
Deportes
VIDEO. "Estoy muy contento": Tomás Palacios y su estreno con la camiseta de Estudiantes
VIDEO. Fabricio Iacovich: el guardián del arco Pincha que se vistió de héroe ante Defensa y Justicia
VIDEO. Adolfo Gaich y las sensaciones de su debut en el Pincha
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Diseñado por un jugador y quedó para la historia: los detalles del renovado escudo de Gimnasia
Información General
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Espectáculos
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla