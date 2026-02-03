Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"

Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
Fotos y video.- El impresionante incendio frente a una estación de servicio y a metros de un mayorista
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido: el servicio fue restituido y funciona con demoras
Más de 20 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Audiencia clave por el "Yategate": Martín Insaurralde, complicado para justificar su fortuna
Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?
Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
Cuáles son las postas de atención de salud gratuitas de La Plata esta semana
Abren un casting público en el teatro de la UNLP: cómo anotarse y requisitos
¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.
“Creemos que tenemos los votos. Si no, no convocaríamos”, dijo Bullrich, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich. La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “recién en el recinto”.
LEA TAMBIÉN
Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
Vischi, tras la reunión, expresó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto".
En ese sentido, tras ser consultado por el capítulo fiscal, el correntino aseguró sobre la caída en la coparticipación: "Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí