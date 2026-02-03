Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Liga Proyección

La Reserva de Gimnasia debutó con una victoria por 1 a 0 ante Unión

La Reserva de Gimnasia debutó con una victoria por 1 a 0 ante Unión
3 de Febrero de 2026 | 19:12

Escuchar esta nota

La Reserva de Gimnasia comenzó la nueva temporada con el pie derecho de la mano de Ariel Pereyra. El Lobo venció 1 a 0 a Unión en Estancia Chica gracias a un gol de Benjamín García. En la próxima fecha, el mens sana recibirá en el predio de Abasto a Instituto. 

En el arranque del Apertura del Torneo Proyección, Gimnasia formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brain Croce; Cayetano Bolzán. 

Los mens sana, cerraron un 2025 muy bueno, perdiendo la final contra Boca, que a la postre se coronó campeón. Tras esta victoria, buscarán regresar a los primeros planos del Apertura del Torneo Proyección, y por qué no, ilusionarse con volver a pelear por la conquista del título con algunas caras nuevas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

En fotos y videos | Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos cortan Av. 32 para reclamar

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Últimas noticias de Deportes

La Reserva del Pincha no pasó del empate ante Colón: fue 0 a 0 en Santa Fe

VIDEO. Auzmendi, tras su primer gol con la camiseta de Gimnasia: "Quiero ayudar al equipo desde donde me toque"

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia

Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados
Política y Economía
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos
Alak visitó el set de filmación de la miniserie para Netflix en La Plata
Espectáculos
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Policiales
Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
La Ciudad
En fotos y videos | Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos cortan Av. 32 para reclamar
Por el viento, en Tolosa se cayeron dos postes y generó un caos vehicular
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista La Plata
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
Tras la tormenta, se cayó un árbol sobre una casa en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla