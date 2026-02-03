La Reserva de Gimnasia debutó con una victoria por 1 a 0 ante Unión

La Reserva de Gimnasia comenzó la nueva temporada con el pie derecho de la mano de Ariel Pereyra. El Lobo venció 1 a 0 a Unión en Estancia Chica gracias a un gol de Benjamín García. En la próxima fecha, el mens sana recibirá en el predio de Abasto a Instituto.

En el arranque del Apertura del Torneo Proyección, Gimnasia formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brain Croce; Cayetano Bolzán.

Los mens sana, cerraron un 2025 muy bueno, perdiendo la final contra Boca, que a la postre se coronó campeón. Tras esta victoria, buscarán regresar a los primeros planos del Apertura del Torneo Proyección, y por qué no, ilusionarse con volver a pelear por la conquista del título con algunas caras nuevas.