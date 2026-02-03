Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia

Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
La AFA designó los árbitros de la fecha 4 del Torneo Apertura Mercado Libre. Estudiantes y Gimnasia jugarán con Deportivo Riestra y Barracas Central, respectivamente, el lunes.
El Pincha hará las veces de local desde las 19.15, mientras que el Lobo viajará para medirse con Barracas a las 17.00.
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Bruno Amiconi
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Agustín Méndez
20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Yamil Possi
AVAR: Bryan Ferreyra
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Erik Grunmann
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Javier Mihura
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Jorge Broggi
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Iván Núñez
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Bresba
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Adrián Delbarba
22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Javier Delbarba
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Ariel Cruz
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Nahuel Viñas
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
