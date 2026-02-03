Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia
3 de Febrero de 2026 | 19:02

La AFA designó los árbitros de la fecha 4 del Torneo Apertura Mercado Libre. Estudiantes y Gimnasia jugarán con Deportivo Riestra y Barracas Central, respectivamente, el lunes.

El Pincha hará las veces de local desde las 19.15, mientras que el Lobo viajará para medirse con Barracas a las 17.00. 

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Bruno Amiconi

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Diego Novelli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Agustín Méndez

20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Yamil Possi

AVAR: Bryan Ferreyra

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Erik Grunmann

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Jorge Broggi

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Iván Núñez

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Bresba

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Adrián Delbarba

22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Javier Delbarba

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Ariel Cruz

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Nahuel Viñas

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

