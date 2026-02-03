Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos

El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este martes en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 23%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.
El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.
En la plaza de Nueva York, el derrumbe fue encabezado por Bioceres Crop, que se hundió un 23% alcanzando un mínimo histórico de u$s1,14. La firma se ve afectada por la incertidumbre financiera tras un fallo adverso en la justicia estadounidense vinculado a activos de su unidad ProFarm Group.
Otras caídas significativas fueron las de Globant, que se desplomó un 13,1%, y la petrolera Vista, que bajó un 7,4%. En el caso de la energética, la baja responde a la noticia sobre la eventual venta de un bloque masivo de acciones por parte del Abu Dhabi Investment Council, uno de sus principales inversores.
En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron bajas generalizadas, empujando el índice de riesgo país hasta los 506 puntos básicos.
En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el envión inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) lideraron las pérdidas en el panel porteño, en lo que los analistas interpretan como una toma de ganancias tras el rally de enero.
En el mercado petrolero, los papeles de Vista se ven impactados por la noticia de la eventual salida de Abu Dhabi Investment Council, uno de sus grupos accionistas más importantes y que ingresó en 2019 con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación.
Según trascendió, el fondo inversor vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de más de 10 millones de acciones, con un precio de colocación de entre u$s56,30 y u$s60,23.
El monto de los papeles alcanza los u$s625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5%.
Entre los bonos, el panorama bajista, y los Bonares caen en totalidad a excepción, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2% liderados por el Global 2046.
A contramano, el Global 2035 sube 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 506 puntos básicos.
Caputo señaló que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).
Por su parte, el presidente dijo que buscará mantener una “escasez de bonos soberanos”, y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.
En este escenario, en la plaza local el S&P Merval revirtió su apertura alcista y opera en terreno rojo, al ceder 1,3% en pesos a los 3.067.662,77 puntos.
En tanto, su contraparte en dólares pierde 1,2% a 2.052,98 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%).
