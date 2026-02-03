Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata

Este martes por la tarde, un nuevo incendio encendió las alarmas en las afueras de La Plata. Las llamas comenzaron a apoderarse de un terreno ubicado en las adyacencias del Autódromo Roberto Mouras de La Plata y motivaron la rápida actuación del cuartel de Bomberos en el lugar.

Con el correr de los minutos, y con el objetivo de evitar una propagación aún mayor, el personal de bomberos de El Peligro se dirigió hasta el sector trasero del autódromo local. Las llamas se originaron a la vera del camino y ocasionaron una gran columna de humo blanca, que podía distinguirse a varios kilómetros de distancia.

Por ello, en el lugar se montó un despliegue con bomberos para combatir el fuego en un escenario arduo al tratarse de un terreno seco y con una gran cantidad de árboles.

Además de estas llamas, más temprano pudo verse desde diferentes sectores de La Plata una densa columna de humo negro en la zona de 25 y 520. Allí, un impresionante incendio sucedió en un predio donde funciona un circuito de motos.

Las llamas afectaron principalmente a una gran cantidad de neumáticos que delimitan la traza del circuito, lo que provocó una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. La situación generó máxima preocupación debido a que el foco ígneo se desarrolló a pocos metros de una estación de servicio Shell y frente al hipermercado NINI, lo que obligó a extremar las medidas de prevención.